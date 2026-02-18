Lupta contra kilogramelor în plus poate fi câștigată! Momente-cheie care cresc riscul de obezitate la femei și soluțiile moderne care le pot ajuta

Scăderea în greutate trebuie supravegheată de un medic pentru a fi eficientă pe termen lung. Orice pierdere în greutate poate îmbunătăți starea generală de sănătate, reducând riscul de a dezvolta complicații /FOTO: Shutterstock

Sensibile, atente și perfecționiste, pentru femei un kilogram în plus arătat de cântar atârnă mai greu. Silueta subțire la orice vârstă este greu de menținut, cu atât mai mult cu cât femeile se confruntă cu provocări unice în gestionarea greutății din cauza modificărilor hormonale din timpul sarcinii, menopauzei și post-menopauzei, care afectează distribuția țesutului adipos și cresc riscul de boli cardiovasculare, renale și metabolice. Care sunt momentele cheie care cresc riscul de obezitate la femei și ce soluții există pentru menținerea unei greutăți normale pe termen lung, explicăm pe larg.

Pentru multe femei, lupta cu kilograme în plus reprezintă o provocare. În floarea vârstei sau mai puțin, doamnele nu doar că se îngrașă mai ușor, dar și slăbesc mai greu.

Greutatea și sănătatea noastră sunt influențate de mai mulți factori care acționează împreună. Unii oameni au o predispoziție genetică, dar și mediul contează mult – de pildă, dacă avem la îndemână alimente foarte gustoase și bogate în calorii. De asemenea, obiceiurile zilnice (alimentele pe care le alegem, cât ne mișcăm) și stresul din viața de zi cu zi afectează ce mâncăm și cum ne simțim. Toți acești factori se combină și influențează riscul de a lua în greutate sau de a dezvolta probleme de sănătate

Odată apărută, obezitatea nu afectează doar estetica corpului, cât mai ales sănătatea, calitatea vieții și longevitatea.

Mai multă grăsime, mai puțină masă musculară

Comparativ cu bărbații, femeile sunt genetic înzestrate cu mai puțină masă musculară și mai mult țesut adipos. Adică, între 20 și 30% grăsime corporală, proporție care poate varia în funcție de vârstă, metabolism și nivelul de activitate fizică.

La femei, depunerile de țesut adipos au loc mai ales în regiunea coapselor și a feselor, oferind corpurilor aspectul de „pară”. Este ceea ce specialiștii numesc grăsime ginoidă. Dincolo de această grăsime subcutanată există și grăsimea localizată la nivel visceral, considerată mult mai periculoasă din pricina proprietăților metabolice speciale pe care le are acest țesut gras.

Impactul obezității asupra sănătății femeii este negativ, în fiecare etapă a vieții, potrivit publicației Nature. La femeile tinere, impactul este social și psihologic, iar pe măsură ce avansează către maturitate, impactul se extinde și asupra sănătății reproductive, femeile cu multe kilograme având probleme în a rămâne gravide și a menține sarcina.

De asemenea, obezitatea implică o serie de riscuri grave în timpul sarcinii.

La femeile în vârstă, obezitatea este asociată cu apariția unui număr de boli cronice conexe, cum ar fi diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare, și cu un risc crescut pentru aproape toate tipurile de cancer. În cazul persoanelor în vârstă există dovezi tot mai numeroase care duc la concluzia că obezitatea este un factor de risc și în cazul demenței și al bolii Alzheimer.

Momentul sarcinii și provocările ei: ce înseamnă greutate sănătoasă

Greutatea normală este cea care determină un indice de masă corporală – IMC – între 18,9 și 24,9 kg/mp – și o circumferință abdominală sub 80 de centimetri la femei și sub 94 de centimetri la bărbați. Persoanele cu obezitate ajung greu la o greutate normală sau sănătoasă. Unele au succes, însă, cele mai multe vor avea incercari nereusite.

Potrivit cercetării Sex-Specific Factors Influencing Obesity in Women: Bridging the Gap Between Science and Clinical Practice, publicat de American Heart Association Journal, obezitatea la femei este o problemă importantă de sănătate publică, implicațiile fiind semnificative la nivelul mai multor sisteme – cardiovascular, renal, metabolic – provocarea fiind complexă și influențată de factori fiziologici, hormonali, socio-economici și culturali.

Conform sursei mai sus citate, femeile se confruntă cu provocări unice în gestionarea greutății din cauza modificărilor hormonale din timpul sarcinii, perimenopauzei și menopauzei, care afectează distribuția grăsimilor și cresc riscul de boli cardiovasculare, renale și metabolice.

Astfel, primul moment-cheie în care crește riscul de a – aduna kilograme în plus este cel al sarcinii. Și nu toate aceste kilograme in plus sunt și sănătoase.

O creștere sănătoasă în greutate în timpul sarcinii depinde de mai mulți factori, printre care IMC avut înainte ca femeia să rămână însărcinată, dar și de starea generală de sănătate a mamei, precum și a fătului.

Potrivit specialiștilor de la Mayo Clinic, pentru o gravidă cu un indice normal de masă corporală înainte de sarcină – adică între kg/mp – se recomandă o creștere în greutate de 11-16 kg, aceasta fiind considerată o creștere normală, în timp ce pentru o femeie supraponderală înainte de sarcină – adică un IMC între 25 și 29,9 – se recomandă o creștere în greutate între 7 și 11 kg. Femeilor cu obezitate înainte de sarcină – adică IMC de 30 și peste – creșterea recomandată este între 5 și 9 kg.

Femeile supraponderale și cu obezitate au un risc mai mare de apariție a complicațiilor în timpul sarcinii. Printre acestea se numără diabetul gestațional, preeclampsia, naștere prematură, operația cezariană, avort spontan, precum și anumite malformații congenitale.

Potrivit sursei mai sus citate, doar o parte din kilogramele adăugate în plus în timpul sarcinii o reprezintă copilul. Adică, între 3 și 4 kilograme. Restul înseamnă depozite de grăsime – între 2,7 și 3,6 kg; un uter mai mare – 1 kg ; placenta – 0,7 kg; sâni mai mari – 1 kg; lichidul amniotic – 1 kg; volumul suplimentr de sânge – 1,4 – 1,8 kg; volum mai mare de fluide – 1,4 – 1,8 kg.

Pentru o femeie sănătoasă un tipar obișnuit al creșterii în greutate în sarcină ar putea arăta astfel: între 0,5 și 2 kilograme în primul trimestru și apoi cam o jumătate de kilogram în fiecare săptămână de sarcină, până în săptămâna 40. O creștere în greutate de o jumătate de kilogram pe săptămână la o femeie normoponderala înseamnă un aport de 300 de calorii pe zi – adica un sandvis (2 felii cu paine integrala) cu un ou fiert si o felie de branzaiar pentru o femeie supraponderala inseamna acelasi sandvis cu o singura felie de paine integrala.

Pentru a ține sub control numărul de kilograme adăugate în sarcină, Centrul pentru controlul Bolilor din SUA (CDC) recomandă dieta echilibrată, fructe și legume, precum și în lactate si cereale integrale, alături de proteine. Totodată, zahărul adăugat provenit din băuturile răcoritoare, prăjelile și carnea in exces ar trebui evitate.

Menopauză, postmenopauză și mulți ani în care kilogramele se adună în lipsa măsurilor

Menopauza este un alt moment-cheie din viața unei femei în care aceasta este la risc de a crește în greutate într-un mod nesănătos. Menopauza se instalează de regulă în jurul vârstei de 50 de ani, plus sau minus cinci ani, și reprezintă finalul producerii de către organism a hormonilor reproducători.

Nivelul de estrogen din organism scade dramatic, femeia aflată la menopauză câștigând în greutate cam o jumătate de kilogram pe an. Pe măsură ce vârsta înaintează se pierde masa musculară, metabolismul încetinește și dacă dieta nu se schimbă, numărul de kilograme e tot mai mare.

Nivelul redus de estrogen determină o acumulare de țesut gras în jurul taliei. Comparativ, la femeile aflate la postmenopauză grăsimea abdominală reprezintă 15% până la 20% din greutatea corporală totală, față de 5-8%, la femeile aflate la premenopauză, potrivit site-ului australian de sănătate BetterHealth.

Această grăsime adunată în jurul taliei înseamnă un risc mai mare de diabet de tip 2, boli cardiovasculare, cancer de sân, și este responsabilă de accentuarea semnelor menopauzei, printre care cele mai supărătoare sunt bufeurile.

Schimbări în stilul de viață recomandate la menopauză: fără diete drastice, mișcare și tratamente la recomandarea medicului

În această perioadă este esențial pentru o femeie să mențină o greutate sănătoasă. Aceasta se poate face prin alegeri alimentare potrivite care pot preveni creșterea în greutate și îmbunătăți nivelul de energie. Alimentatia sanatoasa– cu conținut redus de carbohidrați – de exemplu ajută atât la slăbit, cât și la ameliorarea unor probleme de sănătate precum hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat și diabetul zaharat de tip 2. Dietele drastice nu sunt recomandate.

Activitatea fizică regulată are multe beneficii și la această vârstă. Ea poate reduce riscul de boli cronice și ajuta la gestionarea greutății și la reducerea simptomelor menopauzei. Activitate fizică regulată înseamnă între două ore și jumătate și cinci ore de mers vioi pe săptămână, de înot sau o oră-două de activitate fizică de intensitate viguroasă – de exemplu jogging, aerobic, ciclism rapid sau sporturi de echipă. De asemenea, se recomandă activități de întărire a mușchilor două zile pe săptămână.

Alte schimbări ale stilului de viață benefice în această perioadă sunt somnul de bună calitate și limitarea cantității de alcool consumate. Somnul insuficient este asociat cu consumul excesiv de alimente și cu alegerile alimentare proaste. Consumul excesiv de alcool poate provoca creșterea în greutate, poate interfera cu somnul și poate agrava simptomele menopauzei.

În cazul în care simptomele menopauzei interferează cu derularea activităților de zi cu zi, îngreunează exercițiile fizice și alimentația sănătoasă, medicul specialist poate recomanda terapia de substituție hormonală. Aceasta poate reduce, de asemenea, riscul unor boli cronice, inclusiv boli de inimă și diabet de tip 2. De asemenea, poate ajuta la reducerea grăsimii abdominale după menopauză.

În gestionarea greutății în exces, în fiecare perioadă a vieții, este important să ai lângă tine un medic specialist sau o echipă pentru a alege împreună o soluție medicală personalizată.

Fiecare femeie trebuie să înțeleagă ce opțiuni are dincolo de alimentatia sanatoasa și exerciții fizice regulate – și care pot include farmacoterapie, psihoterapie și, uneori, intervenții chirurgicale, potrivit adevaruldespregreutateata.ro.

Orice pierdere în greutate, cât de mică, poate îmbunătăți starea generală de bine reducând simultan riscul de a dezvolta lista de complicații asociate.

