Lux afișat ostentativ pe Instagram, gaură la buget de 1.000.000 de euro. Schema unui influencer care a lăsat muncitorii fără pensie

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit un circuit de facturare fictivă în sectorul construcțiilor de clădiri, cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de euro. Cazul a fost înaintat autorităților de urmărire penală specializate, potrivit unui comunicat ANAF publicat pe 17 iulie.

Contrastul pe care investigatorii îl scot în evidență spune mai mult despre mecanismul fraudei decât cifra prejudiciului în sine. Persoana identificată de anchetatori ca având rol de coordonare în circuitul evazionist își construia, în paralel, o imagine publică de succes.

„Investigațiile au evidențiat că persoana identificată de inspectorii ANAF Antifraudă ca având un rol de coordonare în circuitul evazionist își promova în mediul online un stil de viață extravagant, afișând pe platformele de socializare bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos coordonat producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat”, arată inspectorii Fiscului.

Structura fraudei urmează un tipar deja familiar autorităților fiscale, dar nu mai puțin eficient: mai multe societăți comerciale interpuse, fără capacitate operațională reală care au emis facturi pentru servicii care nu corespundeau unor operațiuni economice efective. Documentele au fost folosite – potrivit ANAF- pentru înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, reducând astfel artificial obligațiile fiscale datorate statului. O parte dintre reprezentanții legali ai firmelor implicate au evitat verificările, refuzând să prezinte inspectorilor antifraudă documentele și informațiile solicitate, ai spun inspectorii fiscali.

Dincolo de impactul bugetar, ANAF subliniază o a doua categorie de victime, mai puțin vizibilă: „persoanele care ar fi trebuit să aibă statut de salariat în cadrul acestor operațiuni, dar care au fost private de protecția sistemului public de asigurări sociale – inclusiv de drepturile legate de asigurările de sănătate și de pensie”, se mai arată în comunicatul ANAF.

Instituția anunță că își va intensifica acțiunile împotriva fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online – cu alte cuvinte, exact tipul de etalare publică a bogăției care, în acest caz, pare să fi contribuit la identificarea suspectului. ANAF precizează că va continua să identifice persoanele care folosesc societăți fără activitate economică reală pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.