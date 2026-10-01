Luxul care a cucerit epoca lui Napoleon al III-lea – bronzuri Barbedienne – și colecția Prințesei Elena Ghyka, în licitație la Artmark

Piese extrardinare de artă decorativă care transformau saloanele secolelor trecute în adevărate demonstrații de rafinament ajung la Artmark, în „Licitația de interior care cuprinde și o selecție din colecția Prințesei Elena Ghyka”. Evenimentul este programat marți, 13 octombrie, de la ora 12:00, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live.

Între cele mai impresionante piese sunt cele ce poartă semnătura Ferdinand Barbedienne, un nume de referință al luxului francez din secolul XIX. Ferdinand Barbedienne (1810–1892), fabricant și éditeur de sculptures, a fondat la Paris una dintre cele mai prestigioase manufacturi franceze de bronzuri de artă. În colaborare cu sculptori și decoratori precum Louis-Constant Sévin, casa sa a realizat obiecte decorative care îmbinau repertoriile istorice cu inovația tehnică. Producția atelierului a ajuns și în mediul curții imperiale: mobilier după modele Barbedienne–Sévin este documentat și în cabinetul lui Napoleon al III-lea (1808–1873) din reședința de la Saint-Cloud și în vila din Paris a vărului acestuia, prințul Napoleon (1822–1891).

O bombonieră din bronz doré, decorată cu email champlevé, realizată în 1875, este una dintre cele mai impresionante piese din această serie. Importanța bombonierei depășește spectaculozitatea decorului: potrivit documentației de catalog, variante ale aceluiași model au intrat încă din 1867 în colecția muzeului de arte aplicate din Viena și au fost prezentate de Barbedienne la Expoziția Universală vieneză din 1873. Piesa din licitație se înscrie astfel într-o familie de creații apreciate încă de la apariție pentru rafinamentul artistic și tehnic, mărturii ale prestigiului artelor decorative franceze din secolul XIX. În licitația Artmark piesa are un preț de pornire de 2.000 de Euro.

Poartă aceeași semnătură deosebită și un vas în manieră Neo-Clasică, decorat cu scene ce înfățișează sacrificiul vestalelor – de la 3.000 de Euro, precum și un ceas în manieră Louis XVI – de la 1.500 de Euro.

O altă notă de eleganță este dată ofertei acestei licitații de obietele provenite din colecția Prințesei Elena Ghyka. Fiul său, Grigore Ghyka, spune povestea acestor piese: „Mama era un personaj, avea foarte mult stil, care se reflecta și în felul în care se comporta, dar și în obiectele pe care le avea în jur. S-a născut într-o familie de boieri, apoi s-a căsătorit în familia Ghyka. Provenea dintr-o lume plină de cultură, o lume foarte mondenă… Iar obiectele pe care le-am adus în acest eveniment reflectă modul acesta de a trăi. Avea un apartament foarte mic în București, dar era plin de obiecte, de tablouri, de mobilă veche, de oglinzi, de ceramică, de cristal, de argintărie, de lumină și de flori. Și eu am început să colecționez de mic. O sfătuiam pe mama destul de des pentru achizițiile pe care le făcea. Ne consultam. Din copilărie am fost fascinat de obiectele vechi. Vechi e bun, înseamnă calitate, gust, stil și frumos. Este foarte importantă și bucuria pe care o ai atunci când te înconjori cu obiecte frumoase. Poți uita astfel de toate problemele. Te inspiră, te bucură și îți mângâie sufletul, cum zicea mama”, spune Grigore Ghyka, moștenitorul acestei colecții Ghyka.

„Licitația de Interior ce cuprinde colecția Prințesei Elena Ghyka” are parte și de o expoziție deschisă marelui public la Palatul Cesianu-Racoviță, zilnic (de luni până duminică), cu intrare liberă (în intervalul 10:00-20:00). Ofertele pentru licitarea obiectelor pot fi depuse și online, dar și la sediul Galeriilor Artmark. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar, aici, proces care este, de asemenea, gratuit.

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