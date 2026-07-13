Magna MedTech Group: Tehnologiile medicale inovatoare și parteneriatele regionale sunt motorul sistemelor de sănătate durabile

Expertiza internatională, amprenta locală și investițiile continue cresc accesul la soluții medicale moderne atât pentru profesioniștii din domeniul sănătății, cât și pentru pacienți

Domeniul medical face progrese majore pe măsură ce inteligența artificială contribuie la diagnosticare precisă și permite terapii inovatoare. Totuși, valoarea adevărată se vede atunci când progresul vine în beneficiul pacienților și profesioniștilor din domeniul sănătății. Companiile internaționale care aduc soluții medicale de ultimă generație în sistemele locale de sănătate joacă un rol tot mai important în acest scop, iar printre acestea se numără Magna MedTech Group, una dintre principalele platforme regionale de tehnologie medicală din Europa de Sud-Est. Aceasta conectează cei mai importanți producători de tehnologie medicală din lume cu instituții medicale din 11 țări și contribuie la rezultate mai bune în tratamentului și îmbunătățirea îngrijirii pacienților.

Magna MedTech Group colaborează cu peste 5.000 de clienți, inclusiv instituții medicale publice și private și are o echipă de peste 800 de profesioniști care fac soluțiile medicale avansate mai accesibile profesioniștilor din domeniul sănătății și pacienților. Abordarea Grupului este un mix al perspectivei globală cu o expertiză și înțelegere profundă a nevoilor specifice ale fiecărei piețe în care activează.

„La Magna MedTech Group, spunem adesea că gândim global și acționăm local”, spune Kostas Tzanidakis, CEO al Magna MedTech Group. „Credem că adevărata valoare a inovației medicale se realizează doar atunci când ea devine parte a practicii clinice de zi cu zi. Ambiția noastră nu este doar să punem la dispoziție tehnologii inovatoare, ci să colaborăm cu partenerii noștri pentru a sprijini dezvoltarea pe termen lung a unui sistem de sănătate sustenabil.”

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Inovația medicală în practica clinică

Sistemul modern de sănătate se bazează pe un spectru larg de tehnologii specializate care îmbunătățesc diagnosticul, tratamentul și îngrijirea pacienților. Magna MedTech Group colaborează cu producători globali de tehnologii medicale și soluții de diagnostic în domeniile diagnosticului de laborator, radiologie, chirurgie, cardiologie, nefrologie, oncologie, terapie intensivă, patologie, sănătate digitală și soluții medicale bazate pe inteligență artificială.

„Prin operațiunile noastre, contribuim la îmbunătățirea sistemului de sănătate pentru peste 94 de milioane de oameni din întreaga regiune. Fiecare tehnologie nouă își aduce valoarea completă doar atunci când profesioniștii din domeniul sănătății o pot integra în practica clinică și pacienții beneficiază direct de ea. De aceea investim nu doar în procesul de inovație, ci și în oamenii care aduc aceste inovații în îngrijirea sănătății de zi cu zi”, subliniază Tzanidakis.

Educația continuă a profesioniștilor din domeniul sănătății, la fel de importantă precum accesul la tehnologii avansate

Prin formarea profesioniștilor din domeniul sănătății, dezvoltarea de experți calificați și consolidarea capacităților din domeniul sănătății, Magna MedTech Group se asigură că inovația devine parte a practicii clinice. Acest angajament se reflectă în programele de dezvoltare profesională ale Grupului implementate în întreaga regiune. Pe lângă pregătirea practică pentru cardiologi și radiologi, bazată pe cazuri clinice reale, precum și programe anuale specializate de formare axate pe metode avansate de diagnostic, Magna MedTech Group organizează și evenimente profesionale internaționale. Un exemplu este conferința de microbiologie, care a reunit aproximativ 100 de profesioniști din domeniul sănătății alături de experți de top naționali și internaționali.

Pe lângă investițiile în educație, compania se angajează să crească gradul de conștientizare asupra importanței prevenției și să îmbunătățească accesul la terapii moderne, contribuind astfel la consolidarea sistemelor de sănătate pe piețele în care activează. Un exemplu este instalarea și punere în funcțiune a echipamentelor de oncologie radioterapie de ultimă generație în centrele de radioterapie, însoțite de sprijin profesional continuu. Acestea au ajutat la reducerea listelor de așteptare și la îmbunătățirea calității îngrijirii pacienților. În domeniul prevenției, Grupul se implică în forumuri profesionale dedicate detectării timpurii a bolilor și aplicării inteligenței artificiale, sprijinind totodată programe de testare de laborator pentru persoanele care trăiesc în zone rurale și comunități sociale vulnerabile.

Compania investește și în atragerea, dezvoltarea și păstrarea talentelor, consolidarea echipelor locale și crearea unui mediu în care expertiza nu doar că este păstrată, ci continuă să crească în întreaga regiune.

Astfel, creșterea stabilă și durabilă reprezintă o investiție pe termen lung în calitatea sănătății și în dezvoltarea societății.

Linear accelerator TrueBeam installed at Military MedicalAcademy in Belgrade

Forța regională a Grupului se bazează pe companii locale

Magna MedTech Group operează în România, Serbia, Bulgaria, Croația, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Moldova, Ucraina și Kosovo, cu o extindere planificată pentru Grecia până la sfârșitul anului.

Forța regională a Grupului constă în rețeaua sa de companii locale cu multă experiență pe piață și standarde de business aliniate la cele ale Grupului, parteneriate internaționale și o viziune comună pentru progresul domeniului sănătății. Printre acestea se numără Diamedix Diagnostica din România, unul dintre cei mai importanți distribuitori de echipamente medicale și soluții de diagnostic din țară, și Magna Pharmacia din Serbia, care colaborează cu instituții medicale de peste 35 de ani, aducând tehnologii medicale inovatoare pe piața sârbă.

Datorită acestui model de afaceri, Magna MedTech Group a devenit una dintre cele mai rapide platforme regionale MedTech, vizând venituri de aproximativ 400 de milioane de euro până la sfârșitul anului, continuând în același timp extinderea pe piețe noi.

Ghidat de viziunea sa „Pentru că ne pasă”, Magna MedTech Group continuă să construiască parteneriate pe termen lung și să dezvolte soluții care contribuie la avansarea practicii clinice și la îmbunătățirea îngrijirii pacienților în întreaga regiune.

Articol susținut de Magna MedTech Group