Mai merge afacerea de închirieri în regim hotelier în România? „Vor ieși din piață cei care nu aveau apartamente profitabile”- Elena Alexandru, șefa patronatului din domeniu

Prețurile de închiriere a locuințelor în regim hotelier ar putea crește în următoarele luni cu cel puțin 20%, din cauza pachetelor de măsuri fiscale adoptate recent de guvern, a spus Elena Alexandru, președinte al Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP), în cadrul podcastului „Idei și Antreprenori” de la StartupCafe.