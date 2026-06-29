Malaezia nu renunță la găsirea epavei MH370. Operaţiunile de căutare, prelungite cu încă un an

Căutarea zborului MH370 al Malaysia Airlines va fi prelungită cu încă un an, a anunţat luni Malaezia, la mai bine de 12 ani de la dispariţia aeronavei. Boeingul 777, care transporta 239 de persoane, a dispărut de pe ecranele radar pe 8 martie 2014, în timp ce efectua zborul Kuala Lumpur-Beijing, într-unul dintre cele mai mari mistere nerezolvate din istoria aviaţiei civile.

Două treimi dintre pasageri erau chinezi, ceilalţi fiind în special malaezieni, indonezieni şi australieni, precum şi cetăţeni indieni, americani, olandezi şi francezi. În ciuda celei mai ample operaţiuni de căutare din istoria aviaţiei, avionul nu a fost niciodată găsit, notează News.ro, citând France Presse.

Ministrul malaezian al transporturilor, Anthony Loke, a declarat luni că prelungirea operaţiunilor de căutare se va desfăşura până la 30 iunie 2027 şi va menţine toţi termenii şi condiţiile acordului existent cu compania de explorare Ocean Infinity. Aceasta include principiul „no find, no fee”, ceea ce înseamnă că Ocean Infinity va fi remunerată cu suma de 70 de milioane de dolari numai dacă epava va fi localizată.

„Aprobarea acestei prelungiri are scopul de a permite companiei să finalizeze în întregime zona de căutare rămasă”, care acoperă peste 7 400 km², a precizat Loke.

De asemenea, aceasta ţine cont de noile angajamente comerciale primite de Ocean Infinity, care necesită redirecţionarea temporară a principalelor sale mijloace de căutare către un alt amplasament.

Cea mai recentă operaţiune de căutare s-a desfăşurat în două etape, începând din martie 2025, dar compania s-a întors fără rezultate.

Familiile pasagerilor chinezi au publicat o scrisoare deschisă pe 8 martie – a 12-a aniversare a dispariţiei zborului – criticând lipsa informaţiilor primite în timpul ultimei faze de căutare.

Ocean Infinity a efectuat deja căutări fără rezultat în 2018, la fel ca şi Australia, care a condus operaţiuni timp de trei ani, până în ianuarie 2017.