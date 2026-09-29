Mara refuză FCSB: „Sunt pe un drum care îmi place”

Bogdan Mara (49 de ani), fostul director sportiv de la CFR Cluj, a anunțat că nu ia în calcul să accepte oferta celor de la FCSB.

Imediat după eșecul rușinos cu U Craiova, scor 0-5, Gigi Becali anunțase că îl va contacta pe fostul internațional pentru a-l aduce la FCSB.

„Trebuie să iau legătură cu 2-3 oameni de fotbal care să aducă jucători. O să vorbesc și cu (Bodgan) Mara, că vorbisem deja cu el ca să ne întâlnim, i-am spus să colaborăm”, spunea Becali la Digi Sport.

Marți, Mara a dezvăluit că nu e tentat să revină în conducerea unui club, dorind să profite de alte oportunități. Pe lângă FCSB, acesta a fost contactat și de Dinamo.

„Cum să mă duc la FCSB? De colaborat, cu drag. Am colaborat bine în această scurtă perioadă. Am ajutat la intermedierea acestor transferuri. Dacă domnul Gigi se gândește că are nevoie de serviciile mele, de ce nu, cu drag.

E un club mare, aș fi dispus să colaborez și să pun umărul să aduc jucători buni, care pot să fie peste nivelul României. Aș încerca cu drag dacă ar avea nevoie de serviciile mele.

Momentan, nu cred că mă voi implica la un club. M-am apucat de impresariat şi cred că am început bine, pe un drum care îmi place. Am avut destule reuşite, am dus jucători importanţi la echipe importante. Cred că mă voi axa pe acest lucru, asta cred că ştiu să fac bine. Să caut jucători, să propun jucători în funcţie de bugete, valoare”, a explicat Mara la Digi Sport.