Marea Britanie va furniza Ucrainei 150.000 de drone în cadrul unui pachet de ajutor militar de 996.000.000 de dolari. De unde vin banii

Marea Britanie va furniza Ucrainei 150.000 de drone până la sfârșitul anului 2026, în cadrul unui pachet de finanțare în valoare de 752 de milioane de lire sterline (aproximativ 996 de milioane de dolari), a anunțat joi ministrul britanic al Apărării, Dan Jarvis, la reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la Bruxelles.

Pachetul, finanțat din împrumutul de 2,26 miliarde de lire sterline acordat de Marea Britanie Ucrainei, include și 350 de rachete pentru apărare antiaeriană, precum și sisteme radar terestre, potrivit Reuters.

Împrumutul este garantat prin veniturile generate de activele suverane rusești înghețate.

Jarvis, care a coprezidat reuniunea alături de omologul său german, s-a întâlnit cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și cu alți miniștri ai Apărării, inclusiv din Franța și Ucraina.