Marea vânzare de obligațiuni: Ce anume reînvie amintirile crizei din 2008

De la SUA și Germania până la Marea Britanie și Japonia, randamentele obligațiunilor guvernamentale pe termen lung cresc vertiginos – iar inteligența artificială pune paie pe foc.

Ceva important se întâmplă pe piața care stă la baza întregului sistem financiar global – cea a obligațiunilor . De la New York la Londra, Frankfurt, Paris și Tokyo, investitorii care cumpără obligațiuni guvernamentale transmit guvernelor un mesaj din ce în ce mai costisitor: dacă vreți banii noștri timp de 20 sau 30 de ani, va trebui acum să plătiți mult mai mult.

Obligațiunile guvernamentale americane pe termen lung au fost lovite de un nou val de vânzări joi, după ce intervenția secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, de a sprijini piața nu a reușit să calmeze nervozitatea investitorilor, scrie Financial Times. Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 30 de ani a crescut cu 0,06 puncte procentuale, ajungând la 5,24%, în tranzacțiile de joi la New York.

Lichidarea bruscă a vânzărilor de obligațiuni pe termen lung a luat amploare la nivel global. Randamentul obligațiunilor americane pe 30 de ani a crescut marți la 5,34%, cel mai ridicat nivel din 2007. Randamentul obligațiunilor germane pe 30 de ani au atins 3,78%, un nivel nemaiîntâlnit de la criza datoriilor din zona euro. Randamentul obligațiunilor franceze a atins 4,9%, cel mai ridicat nivel de la criza financiară globală din 2008, în timp ce în Marea Britanie randamentul obligațiunilor de stat pe 30 de ani s-a apropiat de 5,9%. În Japonia, randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a fost peste 4%, aproape de un nivel record.

Și când randamentele obligațiunilor guvernamentale cresc atât de mult și deodată, problema nu rămâne doar pe piața obligațiunilor. Banii devin mai scumpi pentru toată lumea.

În sfârșit, bani ieftini

Timp de mai bine de un deceniu după criza financiară globală , guvernele și firmele au învățat să trăiască într-o lume a banilor aproape nefiresc de ieftini, scrie Naftemporiki

Ratele dobânzilor erau aproape de zero, băncile centrale cumpărau cantități uriașe de obligațiuni guvernamentale, iar investitorii erau dispuși să acorde împrumuturi guvernelor pe zece ani, cu randamente extrem de mici.

Această lume se îndepărtează din ce în ce mai mult. Reuters notează că vânzările masive din aceste zile reflectă o schimbare mai profundă: piețele intră într-o perioadă de incertitudine mai mare cu privire la inflație și ratele dobânzilor, la fel cum nivelurile datoriei în multe economii avansate au crescut vertiginos.

Când investitorii vând o obligațiune, prețul acesteia scade, iar randamentul acesteia crește. Cu cât randamentul cerut de piață este mai mare, cu atât este mai scump pentru guvern să se împrumute atunci când emite noi obligațiuni sau refinanțează datorii vechi.

În SUA, problema începe deja să se vadă în cifre. Datoria națională a ajuns la 40 de trilioane de dolari, în timp ce plățile de dobânzi pentru anul fiscal curent au ajuns la aproximativ 1,17 trilioane de dolari, în creștere cu 15%.

Într-o licitație recentă de obligațiuni pe 30 de ani, Trezoreria SUA a fost obligată să ofere un randament de aproximativ 5,22%, cel mai mare pentru o astfel de emisiune din 2001 încoace.

Mecanismul începe să se auto-alimenteze: mai multă datorie înseamnă mai multe emisiuni de obligațiuni; mai multe emisiuni necesită mai mulți cumpărători; cumpărătorii necesită randamente mai mari; iar randamentele mai mari cresc și mai mult costul serviciului datoriei.

Petrolul readuce temerile despre inflație

Geopolitica se adaugă acum acestui echilibru deja fragil.

Conflictul prelungit cu Iranul și incertitudinea privind fluxurile de energie au împins prețul Brentului peste 90 de dolari pe baril. Iar pentru piața obligațiunilor, energia mai scumpă înseamnă un coșmar familiar: o inflație care s-ar putea dovedi mai persistentă decât au anticipat băncile centrale.

Teama este firească: dacă cumperi astăzi o obligațiune cu randament fix pe 30 de ani, îți asumi riscul ca inflația să erodeze valoarea reală a banilor pe care îi vei primi pe parcursul a trei decenii.

Cu cât această incertitudine devine mai mare, cu atât mai mare este compensația pe care o solicită.

Iar așteptările inflaționiste pe termen lung nu au crescut în mod corespunzător. În SUA, pragul de rentabilitate pe 10 ani a fost de aproape 2,3% marți. Acest lucru sugerează că o parte semnificativă a creșterii randamentelor nu se datorează doar temerilor legate de inflație.

Piața solicită o primă reală mai mare pentru a bloca banii timp de decenii. Și aici povestea devine și mai interesantă.

Rivalul neașteptat al guvernelor: IA

Timp de decenii, când un investitor instituțional mare dorea un activ sigur pe termen lung, obligațiunile guvernamentale erau alegerea evidentă.

Acum, se confruntă cu un concurent puternic: marile companii tehnologice.

Construirea infrastructurii necesare revoluției IA necesită un capital fără precedent: centre de date, electricitate, rețele, servere și milioane de cipuri avansate. Iar giganții tehnologici încep să se împrumute la scară masivă pentru a o finanța.

Barclays estimează că emisiunea de obligațiuni corporative americane ar putea atinge un record de 1,9 trilioane de dolari în acest an, față de 1,44 trilioane de dolari în 2025. Elementul critic nu este doar dimensiunea emisiunilor, ci și durata acestora: o mare parte din noua datorie a Big Tech este emisă cu scadențe de peste zece ani.

Adică, tocmai în segmentul de piață în care guvernele vor și ele să se împrumute. Și, dintr-o dată, un administrator de fonduri cu miliarde de investit nu mai are doar opțiunea unei obligațiuni guvernamentale pe 20 sau 30 de ani. El poate cumpăra datorii pe termen lung ale uneia dintre cele mai puternice și mai profitabile companii de pe planetă, obținând un randament suplimentar.

Aceasta modifică echilibrul dintre cerere și ofertă pe întreaga piață.

Aici se află probabil cea mai mare schimbare din spatele recentei vânzări masive. Pentru prima dată, boom-ul fiscal al statelor se întâlnește cu boom-ul investițiilor în inteligența artificială pe aceeași piață de capital.

Guvernele trebuie să emită sume uriașe de datorie pentru a finanța deficitele, cheltuielile sociale, apărarea și nevoile energetice.

În același timp, giganții tehnologici au nevoie de sute de miliarde pentru inteligența artificială.

Prin urmare, oferta de obligațiuni crește de ambele părți. După cum rezumă Anshul Pradhan, șeful strategiei privind ratele dobânzilor în SUA la Barclays, trei forțe se află în spatele presiunii asupra segmentului lung al obligațiunilor de trezorerie americane: perspectiva deficitelor fiscale, emisiunile corporative legate de inteligența artificială și schimbarea bazei de cumpărători de datorie guvernamentală.

Vechii cumpărători nu mai sunt aceiași.

Există o altă schimbare care îngreunează situația pentru guverne.

Ani de zile, sume uriașe de datorie guvernamentală au fost absorbite de cumpărători care nu urmăreau doar randamentul: bănci centrale, fonduri de asigurări, fonduri de pensii și guverne străine.

Acest fond stabil al cererii se schimbă.

Datele Trezoreriei SUA au arătat că deținerile străine de obligațiuni de trezorerie au scăzut în iunie, cu reduceri din partea Japoniei, Marii Britanii și Chinei. În același timp, randamentele mai mari ale obligațiunilor japoneze fac piața internă mai atractivă pentru investitorii japonezi, care au fost în mod tradițional una dintre cele mai mari surse de cerere pentru datoria americană.

Chiar și Fed a observat trecerea de la cumpărători oficiali relativ indiferenți la prețuri la investitori individuali care cer o recompensă mult mai mare pentru risc.

Simplu spus, guvernele trebuie să vândă mai multă datorie cumpărătorilor care sunt acum mult mai puțin dispuși să o cumpere cu orice preț.

De ce 5% la obligațiunile americane sperie Wall Street-ul

Problema nu se oprește la bugetele de stat.

Randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA este, în esență, „rata de bază” a sistemului financiar global. Dacă randamentul acesteia crește, întreaga curbă monetară se deplasează în sus.

Întreprinderile se împrumută mai scump. Creditele ipotecare sunt reduse. Investițiile devin mai dificile. Evaluările acțiunilor scad pe măsură ce câștigurile viitoare sunt actualizate la o rată a dobânzii mai mare.

Și cele mai vulnerabile sunt, în mod ironic, aceleași companii de dezvoltare și tehnologie care se află în centrul exploziei inteligenței artificiale.

Marți, indicele Philadelphia Semiconductor a pierdut peste 5%, Nvidia și alte acțiuni tehnologice fiind supuse unei presiuni puternice, deoarece randamentele mai mari au afectat evaluările companiilor a căror valoare se bazează pe câștigurile așteptate în anii următori.

Acest lucru creează un paradox: IA contribuie la creșterea randamentelor obligațiunilor prin cererea uriașă de capital, iar randamentele mai mari se întorc apoi să pună presiune chiar asupra acțiunilor IA.

Se întorc „pedepsitorii”?

Timp de decenii, piețele au folosit un termen pentru investitorii care atacă guvernele atunci când acestea consideră că politica fiscală scapă de sub control: „vigilenții” obligațiunilor.

Nu trebuie să spună nimic. Pur și simplu vând. Prețul obligațiunilor scade, randamentele cresc, iar guvernul este obligat să plătească mai mult pentru fiecare euro, dolar sau liră nouă pe care o împrumută.

Yardeni Research notează că nu apasă încă „butonul de panică”, dar urmărește îndeaproape dacă cei care îi pedepsesc vor face acest lucru. Și acesta este probabil adevăratul mesaj al tulburărilor de astăzi.

Nu ne aflăm încă într-o criză globală a datoriilor. Randamentele mai mari ar putea chiar atrage noi cumpărători și ar putea crea o frână naturală în calea vânzărilor masive de titluri de valoare.

Însă piața începe să pună la îndoială o presupunere pe care s-a construit o mare parte din politica economică din ultimii 15 ani: aceea că guvernele din economiile avansate vor găsi întotdeauna suficienți bani ieftini pentru a finanța datorii în continuă creștere.

Acum, petrolul împinge în sus inflația, deficitele cresc vertiginos, cumpărătorii tradiționali de datorii guvernamentale se retrag, iar cea mai mare cursă a investițiilor din epocă – inteligența artificială – concurează pentru aceleași trilioane. Iar piața obligațiunilor începe să plătească nota de plată.