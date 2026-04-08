Mărturie emoționantă în presa italiană despre Mircea Lucescu: „Discipolul lui Kipling. Mereu lucid și reflexiv, autoironic și spiritual, în momentele de aur și în cele negre ale naufragiului”

„Mircea Lucescu își ia rămas bun la 80 de ani, rămânând acolo unde a trăit și a predat întotdeauna: pe un teren de fotbal”, scrie jurnalistul și scriitorul italian Cristiano Gatti, într-un text de opinie publicat de ziarul Corriere dello Sport.

Moartea lui Mircea Lucescu la 80 de ani este unul dintre principalele subiecte ale presei sportive din Italia în ultimele ore, țară în care Lucescu a antrenat la Brescia, Pisa sau Inter Milano. Antrenorul român a rămas un reper în „Cizmă”, iar jurnaliștii italieni de la cele mai mari ziare de sport îl omagiază.

„Cum să-l consideri pe Mircea Lucescu un străin? Este unul dintre noi. A rămas alături de noi mult timp, de mai multe ori, luând ceva de la noi și oferindu-ne foarte mult. Deși avea cetățenie română oficială, nu era genul care să rămână închis într-un pașaport. Își ia rămas bun la 80 de ani, rămânând acolo unde a trăit și a predat întotdeauna: pe un teren de fotbal. Ultima lovitură de aripă, ultima suflare conștientă, la finalul meciului mondial pierdut de România, pe care o antrena, împotriva Turciei. Nu se simțea deloc bine, dar a insistat să fie prezent. Criza de sănătate, un infarct, coma farmacologică și așa mai departe. Adio, Mircea, domnul domnilor”, scrie Cristiano Gatti.

Un adevărat cetățean al lumii

Acesta își continuă tonul admirativ la adresa antrenorului român.

„Întreaga lume îi spune adio și îl regretă, pentru că dacă pe fața acestui pământ a trecut un adevărat cetățean al lumii, acela este Lucescu. Desigur, nu singurul, dar cu siguranță printre cei mai deschiși, liberi și inteligenți. Așa l-am cunoscut la început, prima dată în Italia, în 1990, anul nopților magice, el la Pisa. Așa a rămas întotdeauna, lucid și reflexiv, autoironic și spiritual, în momentele de aur și în momentele negre ale naufragiului, mai bine zis ale demiterilor. Un adevărat discipol al lui Kipling, Kipling (poetul britanic, autorul poeziei „Dacă” și al „Cărții junglei”, n.red.) cel care ne învață să tratăm în același mod, cu distanțarea cuvenită, cei doi mari mincinoși ai vieții, succesul și eșecul”.

„Mircea, unul dintre noi, întotdeauna”

Despre Lucescu, jurnalistul italian spune că „antrenează jucători, formează oameni” și amintește că „în 2024, propria sa țară îi cere să preia din nou conducerea naționalei, înțeleptul Mircea se întoarce ca un Cincinnatus postmodern, ascultând de chemarea națiunii și a poporului. Nu se simte deloc bine, ar trebui să evite stresul acut, dar ce fel de Cincinnatus ar fi dacă ar da ascultare acestor chestiuni atât de mărunte și personale. Alegerea, în cele din urmă, îi va fi fatală. Va pierde ultimul meci cu Turcia, își va pierde viața. Nu va pierde niciodată admirația sinceră a celor care l-au cunoscut și l-au știut să-l distingă dintre mulți. Aici, în Italia, cu siguranță. Mircea, unul dintre noi, întotdeauna”.