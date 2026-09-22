Mașină nouă sau second-hand? Cum poate deveni diferența de preț echivalentul unei noi mașini

Atunci când cumpără o mașină, mulți români se uită în primul rând la preț, dotări, brand sau rata lunară. Din perspectiva finanțelor personale, însă, una dintre cele mai importante decizii este alegerea dintre o mașină nouă și una second-hand, aflată încă în stare bună. Calculele Finax România arată că diferența de preț economisită la achiziție și investită pe termen lung poate genera o sumă suficientă pentru finanțarea unei alte mașini în viitor.

Pentru piața din România, un exemplu relevant este Dacia Duster, unul dintre cele mai căutate SUV-uri locale. Potrivit ofertelor disponibile în 2026, un Duster nou poate porni de la aproximativ 19.000 de euro și poate depăși 27.000 de euro, în funcție de motorizare și echipare. În schimb, un model Duster din 2021, cu rulaj rezonabil și istoric verificabil, se găsește frecvent pe piața second-hand în intervalul de aproximativ 10.000-15.000 de euro. Diferența de achiziție poate ajunge astfel la 8.000-12.000 de euro, sumă care, investită disciplinat, poate avea un impact semnificativ asupra averii pe termen lung.

Dacă o gospodărie ar investi diferența economisită, de exemplu 10.000 de euro, într-un portofoliu global diversificat de ETF-uri, la un randament mediu anual ipotetic de 8%, suma ar ajunge la aproximativ 21.600 de euro după zece ani și la aproximativ 46.600 de euro după douăzeci de ani, înainte de taxe, comisioane și inflație. Cu alte cuvinte, diferența de preț dintre o mașină nouă și una second-hand poate deveni, în timp, echivalentul unei noi mașini.

„Când cumpărăm o mașină, nu ar trebui să ne uităm doar la rata lunară sau la prețul de achiziție. O mașină este un bun de consum a cărui valoare scade în timp. Din perspectiva finanțelor personale, cea mai eficientă alegere este cea care acoperă nevoile reale ale familiei și lasă, în același timp, spațiu pentru construirea averii pe termen lung. În multe cazuri, o mașină second-hand bine aleasă poate fi o decizie mai rațională decât una nouă, iar diferența economisită poate fi investită”, spune Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax România.

Autoturismele sunt printre bunurile care își pierd valoarea după achiziție, uneori accelerat în primii ani de utilizare. Pe de altă parte, investițiile diversificate pe piețele de capital pot beneficia de dobânda compusă, mai ales pe orizonturi lungi de timp. Alegerea unei mașini second-hand de calitate, în locul uneia noi, nu înseamnă neapărat un compromis, ci poate reprezenta o decizie financiară mai eficientă.

„Dobânda compusă este unul dintre cele mai puternice mecanisme de construire a averii. O sumă economisită printr-o decizie de consum mai atentă poate crește semnificativ dacă este investită pe termen lung. În loc ca întregul buget să fie direcționat către un bun care se depreciază, o parte din bani poate începe să lucreze pentru viitorul familiei”, adaugă Putilean.

Specialiștii Finax recomandă ca deciziile mari de consum să fie privite împreună cu obiectivele financiare pe termen lung. O gospodărie nu trebuie să renunțe la confort sau siguranță, dar poate evita supraîndatorarea și poate redirecționa diferența economisită către investiții, economii sau rezerva financiară.

Decizia de a nu cumpăra o mașină nouă nu înseamnă automat o alegere inferioară, spun specialiștii citați. O mașină second-hand bine întreținută, cu rulaj rezonabil, istoric verificabil și preț de achiziție semnificativ mai mic, poate oferi aceeași utilitate pentru familie și, în același timp, poate elibera capital pentru investiții. Pe termen lung, diferența dintre consum și investiție poate fi mult mai mare decât pare în momentul achiziției.