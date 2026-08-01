Massive Attack a primit interdicție în Singapore după gestul de la sfârșitul concertului de acolo

Doi membri ai formației Massive Attack au primit un avertisment sever și li s-a interzis reintrarea în Singapore după ce formația britanică și-a încheiat miercuri concertul afișând steagul palestinian, a anunțat vineri poliția, potrivit Reuters.

Autoritățile au declarat că formația a făcut obiectul unei anchete pentru „acțiunile de susținere a unei cauze politice și desfășurarea unui steag străin” în timpul concertului și că nu va mai avea voie să concerteze în Singapore.

Massive Attack are facing up to 6 months in prison in Singapore for displaying a foreign emblem without permission. The island State has very strict laws about foreign interference and divisive conflicts that the band seems to have ignored. Arrogant Westerners. pic.twitter.com/gZilQ13AXg — Heidi Bachram (@HeidiBachram) July 31, 2026

„Poliția tratează cu seriozitate actele care ar putea afecta armonia rasială și religioasă din Singapore și îndeamnă publicul, inclusiv străinii, să se abțină de la a aduce în țară chestiuni politice străine, deoarece acest lucru poate submina coeziunea noastră socială și statul de drept”, au transmis poliția și autoritatea pentru mass-media într-un comunicat comun.

Un subiect sensibil pentru musulmanii din Singapore

Singapore nu permite afișarea publică a emblemelor naționale străine fără autorizație sau derogare, iar steagul palestinian este un subiect deosebit de sensibil, având în vedere războiul din Gaza și populația musulmană din Singapore.

În 2023, Ministerul Afacerilor Interne a declarat: „Conflictul actual dintre Israel și Hamas este o chestiune care stârnește emoții puternice. Având în vedere sensibilitatea sporită a situației, recomandăm să se evite afișarea publică și purtarea de articole legate de acest conflict.”

„Pacea și armonia dintre diferitele etnii și religii din Singapore nu trebuie considerate ca fiind de la sine înțelese, iar noi nu trebuie să permitem ca evenimentele care au loc în exterior să afecteze această pace și armonie de care ne bucurăm în Singapore”, potrivit sursei citate.

Populația rezidentă a Singapore este formată din 74% chinezi, 13,6% malaiezi și 9% indieni, iar 3,3% sunt clasificați ca aparținând altor grupuri. Aproximativ 15% sunt musulmani.

Trupa Massive Attack, înființată în Bristol, în vestul Angliei, în 1988, este cunoscută pentru pozițiile sale politice fără menajamente, videoclipurile difuzate în timpul concertelor lor evidențiind conflicte de la războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, până la cele din Sudan, Gaza și Ucraina.