MasterChef revine la ProTV cu o schimbare importantă în showul culinar

Popularul show culinar de la ProTV va reveni pe micile ecrane cu cel de-al 11-lea sezon în toamnă cu importante schimbări de format, potrivit Pagina de Media.

Emisiunea va marca o premieră: 120 de concurenți vor găti simultan, într-una dintre cele mai mari probe din cadrul show-ului culinar.

În plus, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu şi chef Cătălin Scărlătescu, alături de prezentatoarea Gina Pistol, revin într-un nou decor la MasterChef România.

„Este un sezon pe care telespectatorii îl vor trăi alături de concurenţi şi în care se vor regăsi. Abia aştept să-i cunoaşteţi şi voi şi să descoperiţi tot ce au pregătit. Din 7 septembrie, ne vedem la Pro TV şi pe Voyo, în cel de-al 11-lea sezon MasterChef România!”, a spus Gina Pistol.

O altă noutate este că acest sezon al emisiunii nu se va desfășura exclusiv în platoul de televiziune. Echipele chefilor au avut ca misiune să desfășoare probele în locații reale, din diferite regiuni ale României, conform site-ului ProTV.

Echipele de la MasterChef a filmat deja în numeroase destinații, cum ar fi Castelul Bran, Mănăstirea Moldovița, Dubova, malul Dunării, București, baza Salvamont Maramureș și campingul de la Corbu, conform sursei citate.