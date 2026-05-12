Măștile mortuare ale Regelui Carol I și Reginei Maria, în licitație! Sculptorul Casei Regale, Emil Wilhelm von Becker, redescoperit la Artmark

Moștenirea unui sculptor preferat de Regina Maria — Emil Wilhelm von Becker – revine în atenția colecționarilor de artă! Peste 220 de lucrări provenite de la urmașii direcți ai artistului au ajuns la Palatul Cesianu-Racoviță, unde participă la o licitație specială a Casei A10 by Artmark, programată în data de 26 mai, de la ora 19.00: Licitația Colecției Emil Wilhelm Becker, Sculptorul și Medalistul Casei Regale a României.

Remarcat în epocă și apropiat cercurilor regale din vremea lui Carol I al României, Emil Wilhelm von Becker a fost sculptor oficial al Casei Regale și portretist al elitei, contribuind decisiv la definirea imaginii monumentale a Bucureștiului modern. Format sub îndrumarea sculptorului și pictorului Ioan Georgescu, artistul a dezvoltat o practică amplă, de la sculptură funerară și medalistică la monumente publice și decoruri arhitecturale.

August Becker – Portretul Annei Poppe Bem (Bunica artistului Emil von Becker)

Licitația de la Artmark prezintă o serie de măști mortuare realizate de Becker, între care și masca mortuară a Regelui Carol I — primul rege al României, Principesa Marioara și masca mortuară a Reginei Maria — realizate din ipsos, ce au, fiecare, un preț de pornire de 250 de Euro.

Una dintre figurile esențiale ale sculpturii românești din prima jumătate a secolului XX, Emil Wilhelm von Becker a realizat repere majore pentru memoria colectivă, precum intervențiile sculpturale de la Mausoleul de la Mărășești, cariatidele de pe fațada Universității din București sau monumentul „Avântul Țării”, simbol al sacrificiului și al idealului național — aflat în Piața Valter Mărăcineanu de lângă Cișmigiu, în București, și dedicat eroilor români din campania din 1913.

Selecția prezentată în licitația Artmark reunește lucrări ce ilustrează rafinamentul său ornamental și forța simbolică a compozițiilor, între care se remarcă sculptura alegorică „Abundența”, ce are un preț de pornire de 1.500 de Euro, dar și numeroase studii și machete dedicate monumentelor sale.

În dialog cu lucrările dedicate Casei Regale prezente în Licitația Colecției Becker este și o rară pictură cu „Regina Maria”, de Pierre Auguste Bellet, macheta pentru statuia ecvestră a Regelui Carol I, dar și „Regele Carol al II-lea al României”, portret realizat de Aurel Bordenache în 1932 – opere foarte importante pentru evocarea artistică a universului regal românesc de la începutul secolului XX. Operele au în evenimentul Artmark prețul de pornire de 900, 500, respectiv 5.000 de Euro.

Elsa Latinca Bodea – Portretul artistului Becker

De asemenea, licitația include și bustul omului politic Ion Gheorghe Duca, realizat de Emil Wilhelm Becker în 1934, la scurt timp după asasinarea fostului prim-ministru liberal pe peronul gării din Sinaia, de către un comando legionar. Figura lui I.G. Duca a revenit constant în atenția dezbaterii publice din ultimele decenii ca simbol al democrației interbelice confruntate cu violența extremistă. Varianta în ipsos prezentă în licitație, semnată și datată „Emil Becker, 1934”, are un preț de pornire de 300 de Euro.

Licitația dezvăluie valoroasa dimensiune de colecționar a lui Emil Wilhelm von Becker, reunind o selecție de picturi importante semnate de artiști reprezentativi ai epocii sale. Între acestea se regăsesc lucrări precum „Peisaj din Balcic”, de Cecilia Cuțescu-Storck, și „Florăreasă”, de Nicolae Vermont – de la 900 de Euro, „Amiază la sat”, de Dimitrie Mihăilescu – de la 500 de Euro – sau „Margine de pădure”, de Arthur Verona – de la 500 de Euro. Prezența acestor opere arată că Becker nu a fost doar un sculptor al elitei și al monumentalului urban, ci și un atent observator și susținător al artei contemporane lui, interesat de dialogul dintre diferitele direcții ale artei românești de început de secol XX.

Expoziția dedicată licitației care prezintă impresionanta colecție Becker este deschisă cu intrare liberă la Palatul Cesianu-Racoviță, până la data licitației care se desfășoară și online, pe Platforma Artmark Live.

