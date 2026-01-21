Matteo Duțu a ajuns în România și semnează cu Dinamo. „El m-a convins”

Matteo Duțu (20 de ani), fundaș central internațional român U21, a fost transferat de Dinamo de la AC Milan.

Stoperul care se antrena cu echipa de seniori a lui AC Milan, dar care juca la Milan Futuro, în Serie D, a ajuns miercuri după-amiază în România pentru asemna cu Dinamo, relatează DigiSport.ro.

La aeroport, Matteo Duțu a declarat că discuțiile cu cei de la Dinamo, mai ales cu Zeljko Kopic, l-au convins să aleagă mutarea la București, deși a fost dorit și de Universitatea Craiova.

„Am ales Dinamo după ce am vorbit cu directorul, cu președintele și cu Mister. Am văzut suporterii, mi-au plăcut. M-au convins Mister, directorul și președintele. M-am gândit că e alegerea bună. Sper că o să ajut echipa să câștigăm meciurile și să luăm titlu.

Vorbesc cu mama și cu tata limba română. Am venit în România când am putut, că-mi place. Părinții au fost mândri, le-a plăcut oferta de la Dinamo. Au fost de acord să vin aici. Cu Musi am jucat la echipa națională, sunt prieten cu el de mai mult timp.

Am vorbit cu Kopic. El m-a convins să o aleg pe Dinamo, mi-a spus că sunt un jucător bun, care se poate dezvolta. Am ales Dinamo și pentru Kopic”, a declarat Matteo Duțu, conform Digi Sport.

Ce a spus Zeljko Kopic

Antrenorul echipei Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat miercuri că fundașul român Matteo Duțu, de la formația de tineret a clubului italian AC Milan, urmează să semneze joi contractul cu gruparea bucureșteană, după ce va fi trecut testele medicale.

„Matteo Duțu a venit la București. Trebuie să facă controalele medicale și dacă totul este în regulă va semna mâine. A fost una dintre țintele noastre în această pauză competițională. Este un jucător tânăr, cu mult potențial și cred că va fi o opțiune bună pentru noi. Se va adapta rapid în echipă și va arăta toate calitățile pe care le are”, a declarat Zeljko Kopic, conform Agerpres.

Tehnicianul croat a afirmat că a avut o discuție cu tânărul jucător și că a rămas impresionat de profesionalismul acestuia.

„Am avut o discuție cu el și este un tip cu o mentalitate bună. Sper că va demonstra că este o achiziție bună. Trebuie să-l văd și să-l simt pe teren, dar eu chiar îl simt pregătit să lupte și sunt sigur că va fi o un element puternic al echipei. Am vrut să văd cum vede el viața profesională și cariera, cum vrea să lucreze la Dinamo și ceea ce am auzit a fost foarte pozitiv. Are o mentalitate foarte bună. Nu contează din ce țară sau de la ce echipă vine jucătorul, standardele noastre sunt aceleași la Dinamo, sunt foarte înalte, și sunt sigur că se va adapta”, a mai spus Kopic.

Întrebat dacă Dinamo va mai aduce și alți jucători în următoarea perioadă, Kopic a spus: „Lucrăm la asta”.

Matteo Duțu, cumpărat de Dinamo

Matteo Duțu a fost cumpărat de Dinamo de la AC Milan cu o sumă în jurul a 500.000 de euro. Italienii au păstrat 50% din drepturile federative ale jucătorului și au clauza de răscumpărare.

Matteo Duțu este al doilea fundaș central de la AC Milan care ajunge în SuperLigă în această iarnă, după Andrei Coubiș, care a fost împrumutat la „U” Cluj.

În vârstă de 20 de ani, Matteo Duțu evoluează pe postul de fundaș central. Născut în Italia, el a evoluat până acum la echipele de juniori și tineret ale cluburilor Lazio Roma și AC Milan.

Duțu reprezintă cel de-al treilea transfer realizat de Dinamo în această iarnă, după internaționalul de juniori Ianis Târbă, de la Celta Vigo, și fundașul Valentin Țicu (Petrolul Ploiești). Totodată, Dinamo s-a despărțit de mijlocașul cipriot Charalampos Kyriakou.