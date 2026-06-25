MBA-ul care formează liderii industriilor creative din România la ASE, Bucharest Business School

Ritmul transformărilor economice și tehnologice a accelerat într-o manieră fără precedent. Schimbarea a devenit noua normalitate, iar capacitatea de adaptare și învățare continuă reprezintă diferențiatori esențiali pentru profesioniști și organizații deopotrivă. Într-un mediu de afaceri caracterizat de incertitudine și complexitate, liderii sunt chemați nu doar să răspundă provocărilor prezentului, ci și să modeleze viitorul prin viziune, inovație și decizii responsabile.

În acest context, educația executivă nu mai reprezintă doar o etapă în dezvoltarea profesională, ci o investiție strategică în viitor. Iar în România, unul dintre reperele acestui domeniu este Bucharest Business School (BBS), școala de afaceri a Academiei de Studii Economice din București.

Cu o tradiție de peste 35 de ani în formarea liderilor și cu o comunitate de mii de absolvenți care ocupă astăzi poziții-cheie în companii, organizații și propriile afaceri, BBS și-a consolidat statutul de centru de excelență în educația managerială. În această perioadă se desfășoară înscrierile și interviurile pentru cele șase programe MBA acreditate ale Academiei de Studii Economice din București, oferind profesioniștilor oportunitatea de a face următorul pas în carieră.

Un element care diferențiază Bucharest Business School pe piața educației executive este acreditarea acordată de Association of MBAs (AMBA), una dintre cele mai prestigioase organizații internaționale dedicate programelor MBA și Executive MBA. BBS rămâne singura școală de afaceri din România care gestionează programe acreditate AMBA, o recunoaștere rezervată instituțiilor care respectă cele mai înalte standarde internaționale privind calitatea academică, relevanța pentru mediul de afaceri și impactul asupra dezvoltării profesionale a participanților.

Creative MBA – Programul în care creativitatea întâlnește leadershipul

Designeri care își transformă atelierele în afaceri scalabile. Arhitecți care înființează studiouri. Manageri culturali care învață să citească un buget la fel de bine cum citesc un proiect cultural. Toți au în comun aceeași tensiune: talentul nu se traduce automat în strategie. Iar în industriile creative și culturale, un sector care contribuie cu miliarde la economiile europene și care angajează milioane de oameni în muzică, film, publishing, gaming, advertising, design și arhitectură, această distanță dintre creativitate și management decide adesea cine reușește și cine rămâne pe loc.

În România, există un singur program construit special pentru a închide acest decalaj: Creative MBA, oferit de Bucharest Business School (BBS), școala de afaceri a Academiei de Studii Economice din București.

„Creativitatea și talentul se lovesc în lumea reală de aceleași nevoie ca și orice alte domenii, astfel profesioniștii și liderii domeniului trebuie să ia zilnic decizii care pot face diferența dintre succes și eșec. O decizie «corectă teoretic» este, de multe ori, coerent construită din punct de vedere analitic: bazată pe date, modele și argumente solide. Însă o decizie bună merge dincolo de logică și eficiență. Ea ține cont de context, de oameni, de moment și de consecințele pe termen lung, de inteligența emoțională a decidentului”, explică prof. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat, Decanul Bucharest Business School (BBS), facultate a Academiei de Studii Economice (ASE), specializată în programe MBA.

Un MBA gândit pentru cei care transformă ideile în strategie

Spre deosebire de un MBA generalist, Creative MBA pornește de la realitatea concretă a profesioniștilor din industriile creative și culturale. Programul combină leadershipul creativ cu discipline esențiale de business, precum finanțele, strategia și managementul de proiect. În același timp, dezvoltă competențe în utilizarea instrumentelor care modelează viitorul sectorului, inclusiv inteligența artificială, strategiile bazate pe date și modelele de afaceri aliniate principiilor ESG.

Este, în esență, locul unde instinctul creativ capătă claritate executivă.

Curricula pornește de la fundamentele de administrarea afacerilor: economia industriilor creative, bugete și indicatori de performanță, finanțare și fundraising, leadership creativ. Apoi intră adânc în teritoriul care definește deceniul care vine. Strategie și smart data. Transformare digitală. AI pentru strategie de business. Simulări de business și modele antreprenoriale noi. Se adaugă module de comunicare și diplomație culturală.

Exact această logică: talentul creativ dublat de infrastructură de business care îl face scalabil, este ceea ce recunoaște Mario Antico, owner & CEO al Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și Advisory Board Member al Creative MBA, când privește spre propria industrie:

Mario Antico

“Moda românească nu duce lipsă de talent creativ, îi lipsește infrastructura de business care transformă talentul în branduri sustenabile. Un Creative MBA care formează designeri și antreprenori capabili să gândească strategie, finanțare și scalare este exact veriga de care industria noastră are nevoie pentru a deveni competitivă internațional.” Mario Antico, owner & CEO Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și Advisory Board Member al Creative MBA

Acreditare internațională și o structură care respectă cariera ta

Creative MBA funcționează sub umbrela primei și singurei școli de business din România acreditate AMBA – cea mai importantă autoritate mondială în evaluarea programelor MBA, distincție pe care o dețin doar circa 300 de școli la nivel global.

Programul se desfășoară pe o perioadă de 2 ani, în format blended: un weekend în campus în fiecare lună, completat de câteva sesiuni online. Este un ritm gândit pentru oameni care lucrează și își construiesc competențele fără să-și pună proiectele pe pauză. Predarea este integral în limba engleză. Modulele sunt susținute de profesori care ancorează programul academic, alături de lectori invitați din universități europene de top din Portugalia, Spania, Italia sau Belgia. Li se adaugă practicieni activi în strategie, gândire de design și metodologii de analiză a tendințelor.

O comunitate care valorează cât diploma

Roxana Memetea

Poate cel mai puternic argument nu ține de curriculum, ci de oamenii din sală. Cohortele Creative MBA adună profesioniști din teatru, publishing, comunicare, arte vizuale, modă, muzică și film, dar și specialiști care conduc creșterea unui brand din interiorul unei corporații – o diversitate rară, care transformă fiecare studiu de caz într-un schimb real de perspective.

Roxana Memetea, membră în advisory board-ul programului, surprinde exact acest lucru:

„Am descoperit o comunitate de oameni din industriile creative care aleg să își investească resursele, timpul și energia weekend de weekend, timp de doi ani, pentru a învăța cum să își gestioneze și să își scaleze afacerile. Oameni care iubesc ce fac și vor, în același timp, să construiască ceva durabil din pasiunea lor.” Roxana Memetea, Managing Director DDB România & Tribal Worldwide România și Associate Professor & Advisory Board Member al Creative MBAUna dintre studente, arhitectă și fondatoarea propriului studio de ceramică, descrie experiența ca pe descoperirea unei structuri și a unei direcții pe care alte cursuri punctuale nu i le oferiseră. La fel de importantă a fost și apartenența la o comunitate cu care să împărtășească aceleași preocupări și aspirații. Este exact tipul de transformare pe care programul îl urmărește: nu doar acumularea unor competențe noi, ci și dobândirea unei perspective mai clare asupra propriului parcurs profesional.

Andreea Chiser

„M-am format ca arhitectă, dar acum cinci ani am fondat un studio de ceramică. Fiind nou-venită în acest domeniu, mi-am dat seama că am nevoie de o comunitate din care să fac parte și atunci a apărut acest MBA, la care m-am înscris aproape instantaneu, pentru că am simțit că era exact ce îmi trebuia. Pe parcursul studiilor, am înțeles cum ar trebui să-mi construiesc afacerea. Am creat o strategie nouă și, mai mult decât atât, simt acum că am o direcție. Deși am urmat și alte cursuri de branding sau marketing, acest MBA mi-a oferit o structură completă și un mod coerent de a așeza informațiile primite, iar acum simt că am o direcție mult mai clară pentru studioul meu și pentru comunitatea pe care vreau să o construiesc.” Andreea Chiser, fondatoare @ LUTFAIN

Ștefana Maior

O transformare similară descrie și Ștefana Maior, designer și fondatoare Article Ten, pentru care programul a reprezentat un moment de redefinire a modului în care își conduce și își dezvoltă afacerea.

„Creativitatea și business-ul sunt adesea tratate ca două lumi separate. Pentru mine, MBA-ul a oferit contextul în care am putut să le privesc ca parte din aceeași conversație. M-a ajutat să pun structură peste ceea ce făceam deja intuitiv ca antreprenor și să transform o viziune creativă în decizii de business mai bine fundamentate.” Ștefana Maior, designer și fondatoare @ Article Ten

Ce trebuie să știi dacă vrei să aplici

Noua cohortă (2026–2028) are înscrierile deschise, iar programul începe în luna octombrie. Câteva detalii practice:

Locuri limitate: doar 30 de locuri în fiecare cohortă, cu posibilitatea închiderii înscrierilor mai devreme, odată ocupate.

doar 30 de locuri în fiecare cohortă, cu posibilitatea închiderii înscrierilor mai devreme, odată ocupate. Înscrieri: 1 martie – 20 septembrie 2026.

1 martie – 20 septembrie 2026. Durată: 2 ani, 4 semestre, 5 module pe semestru.

2 ani, 4 semestre, 5 module pe semestru. Format: blended – un weekend pe campus în fiecare lună (vineri după-amiază, sâmbătă și duminică), plus 3 sesiuni online pe lună, seara, în timpul săptămânii.

blended – un weekend pe campus în fiecare lună (vineri după-amiază, sâmbătă și duminică), plus 3 sesiuni online pe lună, seara, în timpul săptămânii. Limba de predare: engleză.

engleză. Taxă: 5.000 euro, în 4 rate de 1.250 euro pe semestru.

5.000 euro, în 4 rate de 1.250 euro pe semestru. Admitere: evaluarea dosarului (diplomă, scrisoare de motivație, experiență profesională, scrisori de recomandare) plus un interviu online cu comisia de admitere, care evaluează nivelul de engleză, motivația și interesul profesional.

În fiecare an, programul organizează o vizită de studiu în străinătate, co-finanțată prin programul Erasmus, unde studenții din anul I și II ajung împreună. Tot anual are loc un workshop dedicat comunității, croit pe nevoile reale ale cohortei. În 2026, tema aleasă a fost „Scaling with AI”. Iar de curând comunitatea și-a primit propriul spațiu: o sală la deGalben Creative Industries Hub, gândită pentru evenimente, workshopuri, cursuri și expoziții de-a lungul anului.

Pentru profesioniștii din industriile creative care simt că au atins un plafon, care știu să creeze, dar vor să genereze valoare adaugată în societate și să conducă, Creative MBA nu este încă o simplă diplomă. Programul le oferă structură, instrumentele și comunitatea de care au nevoie pentru a-și duce viziunea la nivel executiv.

Dalia Bologan

„Industriile creative trec printr-o transformare profundă, iar inteligența artificială rescrie modul în care lucrăm. Dar paradoxul e că, în acest context, ceea ce rămâne cu adevărat valoros e profund uman. Misiunea noastră nu e doar să formăm lideri care se adaptează la schimbare, ci oameni care o modelează rămânând autentici.” Dalia Bologan, Program Director Creative MBA, Bucharest Business School (ASE)

Mai multe detalii și formularul de contact: www.bbs.ase.ro/creative | creative@bbs.ase.ro

Creative MBA este sprijinit de Cătineața, brand românesc de sucuri bio de cătină, un partener care alimentează, la propriu, energia din spatele programului. Pentru că lucrurile durabile se construiesc cu pasiune, grijă și multă vitalitate.

Bucharest Business School, ASE București, derulează, în anul 2026, șase programe MBA:

Programul ROCA Executive MBA (MBA Româno – Canadian), organizat în colaborare cu Université Quebeque a Montreal (UQAM) din Canada, este un program cu dublă diplomă și se adresează managerilor seniori și liderilor aflați în poziții de decizie, care doresc să își consolideze viziunea strategică și capacitatea de leadership. Conceput ca o experiență transformațională, programul dezvoltă competențe avansate de management, strategie și inovație, cu accent pe leadership responsabil și sustenabilitate. Participanții beneficiază de un format flexibil, adaptat profesioniștilor activi, precum și de o rețea extinsă de lideri la nivel național și internațional și de o diplomă dublă româno-canadiană. ROCA Executive MBA este singurul program Executive MBA din Europa de Sud-Est inclus în clasamentul QS Executive MBA Rankings, categoria Joint Programmes. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la ROCA@bbs.ase.ro.

Programul INDE MBA (Romanian-French MBA) organizat în colaborare cu Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, Franța, este destinat managerilor aflați la început sau la mijloc de carieră, antreprenorilor și profesioniștilor care își doresc o perspectivă internațională asupra businessului. Predat integral în limba engleză și acreditat internațional, programul oferă o combinație solidă între fundamentul teoretic și aplicațiile practice, facilitând accelerarea carierei și dezvoltarea competențelor necesare pentru a performa într-un mediu global. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la INDE@ase.ro.

Programul Energy MBA se adresează profesioniștilor din sectorul energetic sau celor care vizează o carieră în acest domeniu strategic. Acesta oferă o înțelegere integrată a industriei energiei, combinând concepte de business cu cunoștințe specifice despre piețe energetice, politici publice și tranziția către sustenabilitate. Beneficiul major constă în capacitatea absolvenților de a gestiona proiecte complexe și de a lua decizii informate într-un sector aflat în continuă transformare. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la ENERGY@bbs.ase.ro.

Programul Business Intelligence MBA este conceput pentru profesioniștii care doresc să își dezvolte competențele analitice și să utilizeze datele în procesul decizional. Fiind un program unic acreditat în regiune, acesta îmbină cunoștințele de business cu instrumente avansate de analiză a datelor, pregătind participanții să devină lideri capabili să transforme informațiile în avantaje competitive și să susțină decizii strategice bazate pe date. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la INTELLIGENCE@bbs.ase.ro.

Programul Creative MBA este dedicat profesioniștilor din industriile creative și culturale, precum și celor care doresc să dezvolte afaceri în aceste domenii. Acesta combină creativitatea cu rigoarea managementului, oferind competențe de leadership, antreprenoriat și dezvoltare de modele de business adaptate economiei creative. Absolvenții sunt pregătiți să dezvolte proiecte culturale și să răspundă provocărilor specifice acestor industrii dinamice. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la CREATIVE@bbs.ase.ro.

Programul Education MBA se adresează profesioniștilor din sectorul educațional – manageri de instituții, cadre didactice sau antreprenori în educație – care doresc să contribuie la modernizarea sistemului. Acesta integrează leadershipul, managementul și designul de politici educaționale, oferind instrumente pentru a răspunde provocărilor contemporane din educație și pentru a genera impact real în organizațiile și comunitățile din care participanții fac parte. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la EDUCATION@bbs.ase.ro.

Articol susținut de Bucharest Business School