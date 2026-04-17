Medic oftalmolog: „Majoritatea afecțiunilor oculare care duc la pierderea vederii pot fi prevenite sau chiar vindecate, dacă sunt diagnosticate la timp”

Teama de orbire (denumită medical cecitate) este destul de frecvent întâlnită în rândul persoanelor care se prezintă la oftalmolog: „Cecitatea este o problemă gravă de sănătate, dar și o problemă socială. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 2,2 miliarde de oameni din întreaga lume suferă de un anumit tip de deficiență de vedere, dar jumătate din cazuri ar putea fi prevenite sau amânate cu tratament”, explică dr. Larisa Neamțu, medic specialist oftalmolog în cadrul Hyperclinicii Medical Park.

Cele mai multe dintre persoanele care ajung în cabinetul medicului oftalmolog au vicii de refracție – miopie, hipermetropie, astigmatism (viziunea distorsionată la orice distanță) și prezbiopie, care apare între 40-50 de ani (scăderea capacității de a vedea de aproape, dificultăți de a citi literele din agenda telefonică etc.).

Cifrele arată că 1 din 2 adulți tineri sunt afectați de miopie, boala fiind considerată una dintre cele mai mari amenințări din ziua de astăzi la adresa sănătății ochilor. Peste 277 de milioane de oameni de pe mapamond suferă de miopie de grad mare, iar complicațiile pot duce la pierderea vederii. Aceste defecte pot fi corectate cu ochelari de vedere, lentile de contact sau, în unele cazuri, prin intervenții chirurgicale. La nivel mondial, aproximativ 3 din 4 deficiențe de vedere sunt evitabile, prin controale periodice la medicul oftalmolog și tratament corespunzător, după cum arată Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii (IAPB).

Totodată, în ultimii ani, medicii observă o manifestare tot mai frecventă a sindromului de ochi uscat sau boala de suprafață oculară: „Fiecare a doua persoană consultată în cabinet prezintă și acuze de uscăciune a ochilor după folosirea ecranelor digitale. Studiile au arătat că atenția crescută în timpul lucrului la computer diminuează reflexul clipitului, fapt care produce uscăciunea suprafeței oculare. La asta mai contribuie și vârsta, care influențează calitatea filmului lacrimal, unele afecțiuni inflamatorii sau medicamente, aparatele de climatizare în încăpere ori mijloacele de transport. Toți acești factori, cumulați, influențează negativ suprafața oculară”, atrage atenția Dr. Larisa Neamțu.

Consultații anuale la oftalmolog, chiar și în lipsa unor simptome specifice

Consultația obișnuită la oftalmolog nu presupune doar verificarea acuității vizuale și prescripția corecției optice, ci și măsurarea presiunii intraoculare, examenul biomicroscopic al structurilor interne ale ochiului.

„Recomand tuturor oamenilor să facă o consultație la oftalmolog o dată pe an, mai ales dacă au depășit vârstă de 40 de ani, chiar dacă nu au niciun simptom legat de vedere. Să nu ignore simptomele oculare, atunci când le au, și să urmeze tratamentele recomandate. Prin vizite anuale sau mai frecvente, dacă se impun, la oftalmolog și prin respectarea cu strictețe a tratamentului indicat, majoritatea afecțiunilor oculare care produc orbirea pot fi tratate sau vindecate dacă sunt diagnosticate la timp”, afirmă dr. Larisa Neamțu.

Stilul de viață sănătos și controalele preventive mențin vederea ageră

Dr. Larisa Neamțu este convinsă că adoptarea unui stil de viață echilibrat este esențială pentru menținerea sănătății ochilor. Ea îi sfătuiește pe oameni să reducă timpul petrecut pe dispozitivele digitale, să facă pauze după efort vizual, să folosească lentile cu filtre de protecție, atât pentru radiațiile UV, cât și pentru lumina albastră emisă de ecranele digitale și să aibă o alimentație variată, cu un conținut mare de luteină, antioxidanți și vitamine pentru a-și menține vederea ageră.

„Controalele periodice pot depista modificări care s-au produs, dar încă n-au fost sesizate de către pacient. Un tratament început devreme poate salva ani de vedere“, precizează dr. Larisa Neamțu. Medicul a avut nenumărate astfel de cazuri pe care le-a depistat precoce, iar în plus, detectând anumite afecțiuni oculare care au legătură cu alte patologii, a putut să-i îndrume pe pacienți și către alți specialiști pentru investigații suplimentare. Unei femei i-a depistat melanom coroidian, iar unui bărbat cu tulburări de vedere i-a salvat viața, căci făcuse accident vascular ischemic: „Pacienta avea modificări ale nervului optic, era fără simptomatologie neurologică, dar după ce i-am făcut OCT, perimetrie computerizată, i-am recomandat IRM cerebral și a fost depistată cu scleroză în plăci. Acum urmează tratament neurologic. Un alt pacient care a venit pentru tulburări de vedere, a intrat în cabinet mergând ușor nesigur, la teste am depistat esotropie ușoară paralitică. L-am trimis de urgență la IRM, făcuse AVC ischemic, s-a recuperat bine, pentru că a fost inițiat tratamentul în timp util”, povestește medicul.

Tehnologiile moderne – aliat puternic pentru diagnostic precis, tratamente eficiente și recuperare rapidă

Tehnologia a devenit un pilon central în oftalmologia modernă, oferind medicilor instrumente tot mai precise pentru diagnostic și tratament. De la investigații imagistice avansate la soluții chirurgicale minim invazive și aplicații inovatoare de realitate virtuală, noile tehnologii contribuie semnificativ la îmbunătățirea rezultatelor și a experienței pacientului.

Tomografia în coerență optică (OCT), metodă non-invazivă bazată pe interferometrie cu lumină cu coerență scurtă care permite o analiză detaliată la nivel de microni a structurilor extrem de fine ale globului ocular, este utilizată atât pentru diagnostic, cât și pentru monitorizarea tratamentului glaucomului, degenerescenței maculare legată de vârstă, retinopatiei diabetice și altor afecțiuni. FemtoLaserul, tehnică minim invazivă extrem de precisă, este folosit în chirurgia refractivă pentru tratarea viciilor de refracție, dar și în chirurgia cataractei: „Cu ajutorul laserului în femtosecunda și implantului de cristalin din polimeri acrilici de nouă generație cu calități optice deosebite, introdus prin incizia de 1,2 mm, se obține un rezultat excepțional postoperator. Această tehnologie reduce riscul de complicații și perioada de recuperare, oferă pacienților posibilitatea de a vedea bine fără corecție optică aeriană sau de contact”, declară medicul.

Realitatea virtuală și augmentată sunt folosite în tratamentul ambliopiei, pentru diverse simulări, atât pentru explicarea pacienților anumite situații medicale, cât și pentru studiu în pregătirea chirurgicală a oftalmologilor: „Orice schimbare care stimulează performanță este benefică. Procesul standard de examinare al pacientului rămâne același, dar dacă sunt ghiduri pentru examinare și tratamente rezultatele sunt mai bune”, susține medicul oftalmolog, care utilizează aceste tehnologii în folosul pacienților.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

