MedLife aduce la Sibiu unul dintre cele mai avansate sisteme de neurochirurgie robotică din România, în urma unei investiții de peste 2 milioane de euro

Grupul MedLife face un nou pas în direcția inovației medicale prin implementarea, în cadrul Spitalul MedLife Polisano, a unuia dintre cele mai avansate sisteme integrate de neurochirurgie robotică din România, în urma unei investiții de peste 2 milioane de euro. Noua infrastructură tehnologică reunește robotică craniană, neuronavigație, imagistică intraoperatorie și neuromonitorizare avansată, oferind echipei medicale posibilitatea de a realiza intervenții neurochirurgicale extrem de complexe, cu un nivel ridicat de precizie și control.

Infrastructura tehnologică implementată în spitalul din Sibiu funcționează similar unui sistem GPS utilizat în chirurgia craniană și spinală: medicii pot vizualiza în timp real structurile anatomice și pot urmări cu mare acuratețe traseul instrumentelor chirurgicale către zonele vizate. În cazul intervențiilor complexe la nivelul creierului, unde precizia de masurare este submilimetrica, tehnologia contribuie semnificativ la protejarea structurilor neurologice esențiale și la reducerea riscurilor intraoperatorii.

„Investițiile în tehnologie avansată reprezintă o direcție strategică pentru dezvoltarea Spitalului MedLife Polisano și pentru consolidarea poziției sale ca centru de referință în neurochirurgie. Prin această infrastructură integrată, avem posibilitatea de a aborda cazuri cu un grad ridicat de complexitate și de a facilita accesul pacienților la soluții terapeutice aliniate la standardele actuale din marile centre medicale europene, însă la costuri mult mai accesibile”, a declarat Ștefan Lungu, directorul Spitalului MedLife Polisano Sibiu.

Tehnologie avansată pentru intervenții sigure în cele mai delicate zone ale creierului

Sistemul implementat la MedLife Polisano Sibiu include platforma de neuronavigație StealthStation S8, sistemul imagistic intraoperator O-arm și sistemul robotic de ghidare craniană Stealth Autoguide™, disponibil în prezent în foarte puține centre medicale din România și unic în sistemul privat. Împreună, aceste tehnologii oferă medicilor chirurgi un nivel superior de control și stabilitate în timpul intervențiilor și permit personalizarea fiecărei proceduri în funcție de anatomia pacientului.

Componenta robotică este completată de un ecograf intraoperator BK Aktiv cu funcții de fuziune imagistică și de o platformă avansată de neuromonitorizare intraoperatorie, capabilă să monitorizeze în timp real funcțiile neurologice esențiale – motorii, senzitive, auditive sau vizuale – pe durata intervenției chirurgicale. Sistemul este susținut și de echipamente dedicate endoscopiei craniene, radiofrecvenței și criochirurgiei, care extind posibilitățile de abordare minim invazivă pentru o gamă largă de patologii complexe.

Prin integrarea roboticii, neuronavigației, imagisticii intraoperatorii și neuromonitorizării, echipa multidisciplinară Brain Team din cadrul Spitalului MedLife Polisano poate interveni inclusiv în zone extrem de sensibile ale creierului, cu un nivel ridicat de control asupra structurilor neurologice esențiale.

„Neurochirurgia este una dintre specialitățile în care tehnologia poate schimba radical siguranța și precizia actului medical. Sistemele pe care le folosim astăzi ne permit să avem în permanență control asupra poziției instrumentelor chirurgicale și să navigăm cu mare acuratețe în raport cu structurile critice ale creierului. Integrarea roboticii cu neuronavigația și neuromonitorizarea ne ajută să abordăm intervenții din ce în ce mai complexe, în condiții mai sigure pentru pacient și cu o recuperare mai rapidă”, a declarat Dr. Claudiu Matei, medic primar neurochirurg și coordonatorul Brain Team din cadrul Spitalului MedLife Polisano.

Investiția realizată la Sibiu completează expertiza Grupului MedLife în chirurgia robotică și direcția strategică de dezvoltare a infrastructurii medicale bazate pe tehnologii avansate, utilizate deja în multiple specialități chirurgicale din cadrul rețelei.

