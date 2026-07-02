MedLife extinde accesul la servicii medicale integrate cu o nouă hyperclinică în București

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, anunță deschiderea unei noi hyperclinici în București, în urma unei investiții de peste 1 milion de euro.

Situată pe Șoseaua Panduri nr. 40, Sector 5, noua unitate oferă pacienților acces la servicii medicale integrate – analize de laborator, consultații de specialitate și monitorizare funcțională. Adițional, unitatea nou deschisă a integrat și activitatea clinicii MedLife Panduri care a funcționat anterior în zonă.

Odată cu această deschidere, MedLife ajunge la 37 de hyperclinici la nivel național, dintre care opt în București, consolidându-și poziția de lider pe piața serviciilor medicale private din România.

„Deschiderea unei noi unități de mari dimensiuni în București reprezintă un pas firesc în strategia noastră de dezvoltare și vine ca răspuns la nevoia pacienților de a beneficia de un portofoliu extins de servicii medicale cât mai aproape de casă. Prin rețeaua de hyperclinici dezvoltată în Capitală, reușim astăzi să fim mai aproape de pacienți și să le oferim acces rapid la servicii integrate, indiferent de zona în care se află. Noua hyperclinică este dezvoltată după modelul one-stop-shop, asigurând acces facil la numeroase specialități medicale, analize de laborator și tehnologii avansate”, a declarat Dorin Preda, Director General Adjunct, Grupul MedLife.

Hyperclinica MedLife Panduri se întinde pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, este organizată pe trei etaje și include 16 cabinete de consultații, o sală pentru mici intervenții și un cabinet dedicat recoltării probelor biologice. Pacienții au acces la 27 de specialități medicale, printre care obstetrică-ginecologie, medicină internă, reumatologie, diabet zaharat și boli de nutriție, neurologie, cardiologie, endocrinologie, oncologie, nefrologie și altele. Componenta de diagnostic este susținută de tehnologie modernă și echipe multidisciplinare cu pregătire națională și internațională.

Prin integrarea serviciilor disponibile atât în regim de plată, cât și în regim de abonament pentru clienții corporate, noua hyperclinică contribuie la creșterea accesului la servicii medicale integrate pentru persoanele din București și din zonele limitrofe.

Prin această investiție, MedLife își consolidează prezența în București și continuă dezvoltarea rețelei, ajungând la un număr de 37 de hyperclinici la nivel național. Grupul a introdus acest concept pentru a defini unitățile medicale de mari dimensiuni, care oferă pacienților un model de tip one-stop-shop – de la analize și consultații, până la investigații și monitorizare — contribuind la o experiență medicală completă, într-un singur loc.

***

Citește și alte articole informative, pe subiecte medicale, în secțiunea Facem România bine.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe https://www.medlife.ro/.

Articol susținut de MedLife