Memorial România investeşte în tehnologie chirurgicală de înaltă performanță pentru neurochirurgie şi chirurgie spinală

Memorial România, parte a grupului internațional Memorial Healthcare, face un pas semnificativ în direcția excelenței chirurgicale prin implementarea în cadrul Spitalului Memorial Băneasa, a sistemului StealthStation S8 şi a sistemului de imagistică intraoperatorie O-arm O2, platforme Medtronic de ultimă generație.

Împreună, aceste tehnologii oferă chirurgilor o vizibilitate anatomică fără precedent în timp real, atât pentru intervenții craniene, cât şi pentru proceduri spinale şi de traumatologie, integrând imagistica preoperatorie şi intraoperatorie într-un singur ecosistem coerent.

Sistemul funcționează ca un GPS de înaltă precizie al sălii de operații: medicul poate vizualiza în timp real anatomia pacientului şi poate urmări cu exactitate traiectoria instrumentelor chirurgicale față de structurile critice.

„Dotarea cu tehnologii de navigație chirurgicală și imagistică intraoperatorie de ultimă generație reprezintă unul dintre pilonii strategici ai Memorial România. Prin integrarea sistemului StealthStation S8 și O-arm O2 în cadrul Spitalului Memorial Băneasa, continuăm să construim o infrastructură medicală la standarde internaționale, capabilă să răspundă celor mai complexe provocări clinice ale pacienților noștri. Această achiziție reflectă angajamentul nostru ferm de a aduce în România un nivel de îngrijire comparabil cu cel al marilor centre medicale din lume.”

– Adrian Lungu, CEO Memorial România

Neuronavigație craniană de înaltă precizie

Soluția craniană StealthStation S8 include tracking optic şi electromagnetic de generația a treia, oferind acuratețe dovedită inclusiv pentru proceduri fără pini de fixație craniană. Metricile de acuratețe sunt cuantificabile în timp real, iar fluxurile de lucru sunt complet personalizabile în funcție de preferințele chirurgului. Sistemul se integrează nativ cu microscopul chirurgical, ecograful intraoperator, O-arm şi RMN-ul de câmp înalt, transformând StealthStation S8 în hub central al sălii de operații.

Precizie navigată pentru chirurgia spinală şi traumatologică

Modulul spinal al acestui sistem de navigatie include un portofoliu de peste 200 de instrumente navigate, acoperând întreg spectrul de aborduri: cervical, toracolombar, sacroiliac, pelvin şi extremități, atât percutanat cât şi deschis. Sistemul permite planificarea intraoperatorie a trajectoriei implanturilor, salvarea virtuală a poziției şuruburilor şi selecția precisă a dimensiunilor, optimizând fixația biomecanică la fiecare nivel.

Tehnologiile auxiliare

Complementar neuronavigației, sistemul de imagistică intraoperatorie realizează scanuri 3D complete — cu reconstrucții axiale, coronale și sagitale — direct în sala de operații. Echipamentul permite acces lateral la pacient și imagistică în mediu steril, iar înregistrarea automată a pacientului în sistemul de navigație reduce la minimum timpii de setup. O funcție extinsă de scanare acoperă un volum navigabil de 2,7 ori mai mare față de un scan standard, iar tehnologia de reducere a artefactelor metalice oferă vizibilitate superioară a anatomiei osoase la finalul intervenției. Împreună, navigația si imagistica intraoperatorie, conectat și predictiv, direct în sala de operații — fără a fi necesară ieșirea pacientului din blocul operator.

„Neurochirurgia modernă impune un nivel de precizie pe care numai tehnologia de navigație îl poate garanta. Cu StealthStation S8 şi O-arm O2, avem posibilitatea de a lucra cu o acuratețe submilimetrică, urmărind în timp real poziția instrumentelor față de structurile neurologice critice, şi de a confirma intraoperator rezultatul final al intervenției. Aceasta înseamnă intervenții mai sigure, mai precise şi o recuperare mai rapidă pentru pacienții noştri.”

– Dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie, Spitalul Memorial Băneasa

Beneficiile pentru pacienți

Această tehnologie se traduce în avantaje concrete pentru fiecare pacient operat:

Siguranță sporită — confirmarea intraoperatorie a poziționării implanturilor oferă chirurgului certitudinea rezultatului final chiar pe masa de operație, reducând riscul complicațiilor postoperatorii.

Expunere redusă la radiații — tehnologia de dozare inteligentă, bazată pe inteligență artificială, reduce expunerea la radiații cu aproximativ 70% față de protocolul standard, atât pentru pacient, cât și pentru personalul medical.

Precizie submilimetrică — navigația în timp real a instrumentelor față de structurile neurologice critice permite intervenții mai precise, cu risc minim de lezare a țesuturilor sănătoase.

Recuperare mai rapidă — intervențiile mai puțin invazive și mai bine controlate tehnologic se traduc direct într-un timp de recuperare redus și o revenire mai rapidă la viața normală.

Articol susținut de Spitalul Memorial