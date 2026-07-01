Mercedes-Benz Studio Bucharest continuă programul dedicat publicului: workshop-uri, DJ parties și experiențe interactive în săptămânile 5 și 6

Până pe 12 iulie, Mercedes-Benz Studio Bucharest, găzduit de Muzeul de Artă Recentă (MARe), continuă seria de evenimente dedicate publicului, în cadrul inițiativei globale Mercedes-Benz Studios. Lansat cu ocazia aniversării celor 140 de ani de inovație Mercedes-Benz, conceptul transformă spațiul muzeului într-un loc de întâlnire între design, tehnologie, cultură și mobilitate, printr-un program construit în jurul temelor Design, Inovație și Performanță.

În ultimele două săptămâni ale programului, vizitatorii pot explora în continuare expoziția dedicată celor 140 de ani de inovație, participând totodată la experiențe interactive și evenimente speciale desfășurate seara.

Săptămâna 5 (29 iunie – 5 iulie)

Miercuri, 1 iulie, pe lângă programul de vizitare din timpul zilei, între 18:00 și 22:00 au loc, pe rând, un workshop despre performanță, în cadrul căruia cei înscriși vor lua parte la un dialog între Mircea Meșter și Camelia Potec, dar și un DJ Party. Un eveniment care îmbină zona de performance cu atmosfera unui DJ set.

Joi, 2 iulie, expoziția rămâne deschisă între 11:00 și 19:00, iar de la 20:00, tot pe bază de înscriere, publicul este invitat la o conversație inspirațională despre self-care și styling, alături de doi dintre cei mai apreciați profesioniști din industria de beauty din România, Sorin Stratulat și Alexandru Abagiu. Cofondatori ai Beauty District, aceștia au construit conceptul de „Frumusețe 360°”, unde excelența în hairstyling, machiaj și îngrijire se îmbină pentru a crea nu doar un look, ci o transformare completă.

Într-un cadru relaxat și elegant, evenimentul propune o reflecție asupra legăturii dintre felul în care ne simțim și modul în care ne exprimăm prin stil, o invitație la încredere, autenticitate și stare de bine.

Vineri, 3 iulie, programul se încheie cu un nou DJ Party, desfășurat între 19:00 și 22:00, după intervalul de vizitare.

Programul continuă în weekend, sâmbătă, 4 iulie, când între orele 11:30 și 13:30 are loc Safety Workshop for Kids, urmat, între 16:00 și 19:00, de proiecția filmului F1 în cinematograful de la nivelul -1.

Pe parcursul întregii zile, vizitatorii sunt invitați și la „La Vita e Bella!”, un eveniment dedicat prezentării statice a modelelor Mercedes-Benz expuse în aer liber și înscrierilor pentru sesiuni de test drive.

Duminică, 5 iulie, între orele 11:30 și 13:00, Cristian Mungiu este invitat special la Mercedes‑Benz Studio Bucharest pentru o conversație despre reușită, performanță și drumul care le leagă. Un dialog deschis, într‑un spațiu dedicat ideilor care inspiră și accelerează evoluția personală. Eveniment dedicat celor care doresc să descopere perspective autentice de la unul dintre cei mai influenți cineaști români. Participarea se face pe baza înscrierii pe site.

Săptămâna 6 (6 – 12 iulie)

Și ultima săptămână începe luni, 6 iulie, cu acces general la expoziție între 11:00 și 19:00.

Miercuri, 8 iulie, vizitatorii sunt invitați la Workshop Experiență Olfactivă, organizat între 19:00 și 22:00, o activitate care propune explorarea universului Mercedes-Benz prin intermediul simțului olfactiv.

Joi, 9 iulie, expoziția poate fi vizitată în intervalul 11:00–19:00, iar vineri, 10 iulie, seria evenimentelor dedicate publicului se încheie cu deja cunoscutul DJ Party, programat pentru intervalul 19:00 și 22:00.

După încheierea programului din timpul săptămânii, Mercedes-Benz Studio Bucharest își așteaptă vizitatorii și în weekendul 11-12 iulie.

Sâmbătă, 11 iulie, între orele 11.30-13.00, are loc o discuție despre siguranța rutieră în familie la drum lung, într-o ediție specială a podcastului Părinți CuMinți, cu Oana Moraru & Simona Gherghe by Mercedes-Benz VLE. Participanții vor putea face cunoștință și cu noul Mercedes-Benz VLE, prima limuzină grand space, care combină cu măiestrie ce este mai bun din două lumi: versatilitatea și spațiul unui MPV cu agilitatea și confortul la rulare ale unei limuzine Mercedes-Benz.

Duminică, 12 iulie, expoziția poate fi vizitată în intervalul 11:00–19:00.

Pe întreaga durată a proiectului, accesul la Mercedes-Benz Studio Bucharest se realizează pe baza pașaportului digital, obținut prin înscriere online sau direct la recepție, acesta oferind și acces gratuit la expozițiile MARe. Prin acest format, Mercedes-Benz propune o experiență care depășește conceptul unui showroom clasic și aduce împreună patrimoniul brandului, cultura și mobilitatea viitorului într-un spațiu deschis publicului. Detalii, aici.

Articol susținut de Mercedes-Benz