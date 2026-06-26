Mercedes-Benz Studio Bucharest: cum transformă un brand auto 140 de ani de inovație într-o experiență culturală deschisă publicului

În ultimii ani, marile branduri globale au început să depășească granițele formatelor tradiționale de retail și comunicare, transformându-se în platforme culturale și spații de dialog cu publicul. În acest context apare și Mercedes-Benz Studio Bucharest, un concept care aduce pentru prima dată în România un format internațional de brand experience și marchează aniversarea a 140 de ani de la inventarea automobilului.

În perioada 2 iunie – 12 iulie 2026, Mercedes-Benz Studio Bucharest este găzduit la Muzeul de Artă Recentă (MARe) și aduce pentru prima dată în România un format internațional de brand experience. Este un spațiu care îmbină istoria, designul, tehnologia, cultura urbană și mobilitatea viitorului, într-un format creat special pentru publicul local.

De la inventarea automobilului la experiențe urbane contemporane

Povestea începe în 1886, anul în care Carl Benz a depus cererea de brevet pentru ceea ce este considerat primul automobil din lume. În aceeași perioadă, Gottlieb Daimler dezvolta propriul vehicul motorizat, punând bazele unei industrii care avea să schimbe radical modul în care oamenii se deplasează, muncesc și interacționează cu orașele.

De-a lungul celor 140 de ani care au urmat, Mercedes-Benz a contribuit la numeroase inovații tehnologice, dar și la redefinirea experienței automobilului, de la siguranță și performanță la design și sustenabilitate. În jurul acestei moșteniri a apărut inițiativa globală Mercedes-Benz Studios.

Conceptul își propune să apropie brandul de oameni prin spații urbane deschise, construite în jurul interacțiunii, dialogului și experiențelor culturale. În 2026, Mercedes-Benz își propune să dezvolte astfel de studiouri în peste 10 orașe de pe patru continente, iar Bucureștiul devine unul dintre acestea.

De ce București?

Mercedes-Benz Studio Bucharest marchează o schimbare de perspectivă asupra modului în care un brand auto comunică cu publicul său. În locul unui showroom convențional, vizitatorii sunt invitați într-un spațiu care pune accent pe explorare și participare.

Sub motto-ul „Welcome Home”, conceptul este construit în jurul ideii că automobilul nu reprezintă doar un produs, ci o experiență completă, care conectează tehnologia, emoția și stilul de viață contemporan.

Programul este structurat în jurul a trei teme centrale – Design, Inovație și Performanță – care definesc atât istoria, cât și viitorul Mercedes-Benz. Pe parcursul celor șase săptămâni, spațiul găzduiește activități dedicate publicului larg, de la ateliere pentru copii și sesiuni educaționale despre siguranța rutieră până la watch party-uri de Formula 1, DJ sets, prezentări de modele și experiențe interactive.

Un nou tip de relație între branduri și comunități

Alegerea unei instituții culturale precum MARe nu este întâmplătoare. Tot mai multe companii globale investesc în experiențe culturale deoarece publicul caută astăzi conexiuni autentice și contexte în care să descopere valorile unui brand dincolo de produsul în sine.

În cazul Mercedes-Benz Studio Bucharest, miza este construirea unui punct de întâlnire între brand, oameni și oraș.

În același timp, proiectul urmărește să creeze valoare și pentru comunitate, prin aducerea împreună a culturii, artei, inovației și stilului de viață urban într-un singur spațiu.

Într-o perioadă în care industria auto traversează una dintre cele mai mari transformări din istoria sa, astfel de inițiative arată că viitorul mobilității nu înseamnă doar noi tehnologii, ci și noi moduri prin care brandurile aleg să fie prezente în viața oamenilor.

Iar Mercedes-Benz Studio Bucharest devine o celebrare a trecutului și o demonstrație a felului în care un brand cu o istorie de 140 de ani continuă să își reinventeze dialogul cu publicul.

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Articol susținut de Mercedes-Benz