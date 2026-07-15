Mesajul ambasadorului SUA la București despre criza politică. Darryl Nirenberg, întâlniri separate cu liderii partidelor

Ambasadorul Statelor Unite la București a mers miercuri dimineață la sediul USR unde a fost primit de Dominic Fritz. Câteva ore mai târziu, el a fost primit la Parlament de Sorin Grindeanu. Și cu premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit recent Nirenberg, au explicat surse politice pentru HotNews.

Întrebată de HotNews despre aceste întâlniri în plină criză politică, ministra de Externe, Oana Țoiu, a afirmat că astfel de evenimente au loc frecvent.

„Ambasadorii se întâlnesc frecvent cu liderii partidelor politice, face parte din rolul lor și din deschiderea noastră la fiecare nivel politic pentru discuții cu partenerii României”, a spus Țoiu.

La finalul întâlnirii cu ambasadorul, Dominic Fritz a precizat printr-o postare pe Facebook că a avut o discuție lungă și deschisă „despre situația politică actuală, despre statul de drept în România și valorile care ne leagă”.

„Recunoștința ambasadorului pentru buna colaborare internațională a României, un aliat fidel al SUA, NATO și UE, a fost sinceră. Am promis că o voi transmite mai departe și miniștrilor USR Oana Țoiu și Radu Miruţă”, a mai transmis liderul USR.

În jurul orei 15:30, Darryl Nirenberg a ajuns la Parlament, unde s-a întâlnit cu președintele PSD, Sorin Grindeanu în biroul său de la Camera Deputaților.

Mesajul lui Nirenberg pentru România

La finalul discuției care a durat aproximativ o oră, șeful misiunii diplomatice americane a declarat presei, întrebat fiind despre criza politică de la București, că uneori democrația poate fi complicată.

„Gândiți-vă la democrație. Democrația poate fi complicată. A fost concepută să fie astfel, dar este, de departe, cel mai bun sistem. Avem deplină încredere că instituțiile democratice ale României vor găsi o soluție atât pentru această situație, cât și pentru problemele viitoare. Relația dintre România și Statele Unite va rămâne puternică și va deveni și mai solidă”, a spus Nirenberg.

El a mai transmis mesaje similare în luna iunie, în interviuri acordate pentru Euronews și TVR.

Cine e Darryl Nirenberg

Darryl Nirenberg și-a început mandatul de ambasador la București în martie 2026. După desemnare, ăreședintele american Donald Trump a transmis că noul ambasador va ajuta la consoliderea legăturilor dintre România și SUA, la susținerea parteneriatul militar și la promovarea intereselor economice şi de securitate ale SUA în străinătate.

Potrivit prezentării făcute de partea americană, noul ambasador are 40 de ani de experienţă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului.