Microbuz cu fotbaliștii Dinamo 2, accident în Câmpulung, în drum spre antrenament. Un bărbat a murit, antrenorul a fost rănit

Accidentul a avut loc vineri dimineață, după ce șoferul microbuzului a făcut infarct la volan și s-a ciocnit cu un copac aflat pe marginea drumului, anunță Dinamo București.

„Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei”, a anunțat Dinamo București.

Un membru al staff-ului medical al echipei, maseurul Constantin Covaciu, a murit în accident, iar antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, „fiind în afara oricărui pericol”, a anunțat clubul de fotbal.

Cum s-a produs accidentul

Dinamo București a detaliat cum s-a produs tragedia.

„Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului”, a precizat Dinamo București.

Potrivit ISU Argeș, în microbuz se aflau 16 persoane. 10 persoane au nevoie de îngrijiri medicale, iar la sosirea pompierilor, două dintre victime erau încarcerate.

„Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, a anunțat ISU Argeș.

Potrivit Dinamo, pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. „Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol”, a precizat clubul sportiv.