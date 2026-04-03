Microsoft anunță o ofensivă AI, lansând trei modele mari de inteligență artificială

Laboratorul de cercetare al Microsoft a anunțat lansarea a trei modele fundamentale de inteligență artificială care pot genera text, voce și imagini.

Lansarea este o dovadă că Microsoft continuă să-și dezvolte propriul ecosistem de modele AI multimodale și că vrea să concureze activ cu alte companii rivale, chiar dacă are legături foarte puternice cu compania care a creat ChatGPT, scrie TechCrunch.

Modelele se numesc MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 și MAI-Image-2.

Microsoft spune că MAI-Transcribe-1 transformă vorbirea în text în 25 de limbi diferite și este de 2,5 ori mai rapid decât oferta „Azure Fast” a companiei. Noul model de transcriere este conceput pentru a elimina zgomotul de fond din mediile aglomerate și va începe să fie integrat în aplicația Microsoft Teams.

Un al doilea model poate crea conținut audio, promisiunea fiind că într-o secundă pot fi generate 60 de secunde de sunet, într-o anumită voce dorită.

Modelele au fost dezvoltate de echipa numită MAI Superintelligence care este condusă de Mustafa Suleyman, CEO al Microsoft AI, un specialist renumit care a venit în companie în 2024.

Microsoft își consolidează puterea de calcul necesară pentru a construi modele mai versatile, a declarat Suleyman, citat de Bloomberg. Compania a început în octombrie să folosească un „cluster” de cipuri Nvidia GB200, extinzând resursele de calcul de care dispune. „De aici, creștem treptat în următoarele 12–18 luni, pentru a ajunge la o capacitate de calcul la nivel de vârf”, a spus șeful diviziei.

Microsoft a investit 13 miliarde de dolari în laboratorul de cercetare AI și integrează modelele în diverse produse, printr-un parteneriat multianual.