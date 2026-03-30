Micul-dejun care accelerează slăbirea. Ce au observat cercetătorii la oamenii care au ales fibre în loc de proteine

Un mic-dejun consistent, în care predomină alimentele bogate în fibre poate deveni masa principală a zilei pentru cei care vor să slăbească/FOTO: Shutterstock

Oamenii de știință reevaluează o idee mai veche despre micul-dejun: atunci când masa principală a zilei este mutată dimineața, efectele asupra greutății și sănătății metabolice pot fi mai bune. Însă tipul de alimente alese în prima parte a zilei este decisiv.

Cercetătorii de la Universitatea din Aberdeen, Scoția, au comparat două diete hipocalorice în cazul unor adulți supraponderali sau obezi. Una dintre ele avea un conținut ridicat de fibre, cealaltă de proteine, iar meniul zilnic punea accent pe un mic dejun consistent. În ambele cazuri s-au înregistrat rezultate bune: scădere în greutate și îmbunătățiri ale parametrilor metabolici, însă mecanismele au fost diferite. Dieta proteică a redus senzația de foame, în timp ce varianta bogată în fibre a dus la o pierdere ușor mai mare în greutate și la un microbiom intestinal mai echilibrat.

„Acest studiu continuă cercetarea noastră publicată în Cell Metabolism, care a demonstrat că un aport mai mare de calorii dimineața este benefic pentru controlul apetitului. Așa că următoarea întrebare a fost: ce anume ar trebui să mâncăm la micul dejun”, a declarat Alexandra Johnstone, coordonatoarea studiului, pentru Medscape Medical News.

Ceasul biologic influențează metabolismul

Studiul, publicat în British Journal of Nutrition în februarie 2026, face parte din cercetările despre crononutriție, domeniu care analizează legătura dintre ora meselor și felul în care organismul procesează substanțele nutritive. Numeroase studii au scos la iveală că atunci când masa principală a zilei este servită dimineața, iar cina rămâne mai ușoară, valorile unor indicatori metabolici tind să fie mai bune.

Explicația ține de ritmul circadian, ceasul biologic de 24 de ore care reglează ciclul somn-veghe, fluctuațiile hormonale și temperatura corpului. Organismul procesează alimentele mai eficient în prima parte a zilei, pe când seara, metabolismul încetinește, deoarece corpul se pregătește de odihnă.

Potrivit cercetărilor, toleranța la glucoză este mai bună dimineața și scade treptat pe parcursul zilei. Controlul glicemiei este influențat de melatonină, hormonul secretat seara, care îi semnalează creierului că este timpul să se odihnească. Melatonina determină pancreasul să producă mai puțină insulină și, simultan, reduce capacitatea țesutului adipos de a absorbi glucoza din sânge.

„Melatonina transmite corpului semnalul că trebuie să se odihnească și că nu ar trebui să mănânce”, a explicat, pentru The Washington Post, Marta Garaulet, profesor de fiziologie și nutriție la Universitatea din Murcia, Spania, care nu a fost implicată în studiu.

Practic, o masă la ora 8.00 dimineața are efecte metabolice cu totul diferite comparativ cu aceeași masă la ora 8.00 seara.

Mic-dejun consistent versus cină copioasă

Un studiu clinic randomizat mai vechi, coordonat de Daniela Jakubowicz de la Universitatea din Tel Aviv, Israel, a urmărit femei supraponderale cu sindrom metabolic. Participantele au urmat timp de 12 săptămâni o dietă hipocalorică de aproximativ 1.400 kcal pe zi. Diferența a fost distribuția caloriilor pe parcursul zilei.

Un grup a consumat aproximativ 700 kcal la micul-dejun și doar 200 kcal la cină. Celălalt grup a făcut invers. Femeile care au mâncat mai mult dimineața au slăbit în medie aproape 8 kilograme, în timp ce participantele cu masa principală seara au pierdut aproximativ 3,3 kilograme. În același grup s-au observat și scăderi mai mari ale circumferinței taliei, glicemiei, insulinei și trigliceridelor.

O altă cercetare care susține importanța micului-dejun, publicată în Obesity Reviews, a reunit rezultatele a nouă trialuri clinice care au inclus în total 485 de adulți. Participanții care au consumat cea mai mare parte a caloriilor în prima parte a zilei au slăbit mai mult decât cei care mâncau predominant seara și au prezentat valori mai bune ale colesterolului, glicemiei și sensibilității la insulină.

Proteine sau fibre: ce ar trebui să conțină micul-dejun?

Studiul coordonat de echipa lui Johnstone a analizat și compoziția micului-dejun. Cercetătorii au vrut să vadă dacă rezultatele metabolice diferă atunci când masa principală a zilei este bazată pe proteine sau pe fibre.

Cei 19 participanți (17 bărbați și două femei, cu o vârstă medie de 57,4 ani și un indice de masă corporală mediu de 33,3) au urmat, câte 28 de zile, două diete hipocalorice separate, cu toate mesele furnizate de cercetători. Ambele regimuri aveau aceeași distribuție calorică: 45% din caloriile zilnice la micul-dejun, 35% la prânz (în regim liber, în limita alocării) și doar 20% la cină.

Diferența a fost compoziția alimentelor. Prima dietă avea un conținut ridicat de fibre (50% carbohidrați, 15% proteine și 35% grăsimi), iar meniul includea linte, fasole, hrișcă, tărâțe de grâu și cereale integrale. A doua dietă avea un aport mai mare de proteine (30% proteine, 35% carbohidrați și 35% grăsimi) provenite în principal din pește, carne de pasăre, ouă, carne roșie și lactate.

Dieta cu fibre asigura echivalentul a 30 de grame de fibre pe zi (pentru un aport de circa 2.000 de kilocalorii), conform recomandărilor europene. Dieta proteică furniza doar jumătate din această cantitate.

În cazul variantei proteice, micul-dejun includea ouă ochiuri, omlete, ouă fierte, cârnați, bacon de curcan, toast, smoothie-uri cu fructe și cereale. În al celei bogate în fibre, participanții mâncau dimineața cereale integrale, fulgi de ovăz cu semințe și stafide, muesli, frittata cu fasole (omletă italienească), brioșe cu dovlecel, fasole pe pâine prăjită și smoothie-uri cu fructe.

Cine a slăbit mai mult

Ambele diete au îmbunătățit unii indicatori cardiometabolici. Tensiunea arterială, glicemia și insulina au scăzut, iar masa de grăsime, circumferința taliei și a șoldurilor s-au redus. Și valorile lipidelor din sânge au suferit modificări favorabile.

Însă persoanele care au urmat dieta bogată în fibre au slăbit în medie 4,87 kilograme, comparativ cu 3,87 kilograme în grupul care a urmat dieta bogată în proteine. Participanții din grupul cu varianta proteică au raportat o senzație mai redusă de foame și o sațietate mai mare pe parcursul zilei. Efectul este explicat prin faptul că proteinele stimulează hormonii intestinali GLP-1 și PYY, care transmit creierului semnalul de sațietate.

Cercetătorii au analizat și efectul termic al alimentelor, adică energia consumată de organism pentru digestie și metabolizare. Acesta a fost mai mic în cazul dietei bogate în fibre decât în cea bogată în proteine.

Glicemia a scăzut în ambele grupuri, însă mai mult în cazul dietei cu fibre: 10,2% pe nemâncate și 10% după masă. În dieta bogată în proteine, scăderile au fost de 8,4% și 6,9%, raportat la dieta de menținere.

Fibrele mențin colonul sănătos

Una dintre cele mai mari diferențe dintre cele două diete a apărut la nivelul microbiomului intestinal. Analiza probelor de scaun a arătat că dieta bogată în fibre a fost asociată cu o diversitate microbiană mai mare, un indicator corelat în numeroase studii cu o funcționare metabolică mai bună. Autorii studiului descriu compoziția microbiotei în acest grup ca fiind mai favorabilă.

Mai exact, dieta cu fibre a favorizat proliferarea bacteriilor producătoare de butirat, precum Anaerostipes hadrus, Roseburia faecis și Faecalibacterium prausnitzii. La nivel de gen, Bifidobacterium, Faecalibacterium și Roseburia au fost asociate cu dieta bogată în fibre, în timp ce Streptococcus a fost asociat cu dieta proteică.

Butiratul și ceilalți acizi grași cu lanț scurt (SCFA), precum acetatul și propionatul, sunt compuși produși de bacteriile intestinale atunci când fermentează fibrele alimentare. Cercetările anterioare i-au asociat cu reducerea inflamației, protecția cardiovasculară și un risc mai mic de cancer de colon. În studiul de față, totalul de SCFA a fost mai mare în dieta cu fibre.

Johnstone a menționat că a dorit să analizeze în mod special efectele unui mic-dejun bogat în fibre, deoarece majoritatea oamenilor nu respectă recomandarea de a consuma aproximativ 30 de grame de fibre pe zi.

Nu există o rețetă universală

Autoarea studiului a subliniat că, pentru a alege între o dietă bogată în proteine și una bogată în fibre, ar trebui luate în considerare obiectivele personale.

„Rezultatele arată că nu există o singură dietă potrivită pentru toată lumea. Atât ceea ce mâncăm, cât și momentul meselor pot influența sănătatea”, a adăugat cercetătoarea.

Cu alte cuvinte, pentru persoanele care se confruntă cu o senzație acută de foame pe parcursul zilei, un mic-dejun bogat în proteine ar putea fi mai util. În schimb, un aport mai mare de fibre pare mai favorabil pentru microbiomul intestinal și pentru unii indicatori metabolici.

Thomas M. Holland, medic și cercetător la Rush University, care nu a fost implicat în studiu, a declarat că o parte dintre îmbunătățirile observate se explică prin restricția calorică în sine. Diferențele dintre proteine și fibre au influențat însă senzația de foame, consumul de energie în timpul digestiei și metaboliții produși de bacteriile intestinale. Holland consideră că sunt necesare studii mai lungi, pe grupuri mai mari și mai diverse și sugerează testarea unor regimuri care combină aporturi ridicate de proteine și fibre într-un model de alimentație concentrat în prima parte a zilei.

Cum arată un mic-dejun sănătos, concret

Cine nu are poftă de mâncare dimineața poate opta pentru o gustare ușoară la trezire, urmată de un prânz consistent și o cină moderată. Ultima masă a zilei ar trebui luată cu cel puțin trei ore înainte de culcare, pentru ca digestia să aibă loc înainte ca nivelul de melatonină să crească. Marta Garaulet recomandă, de asemenea, o pauză nocturnă de aproximativ 12 ore între ultima masă și micul-dejun de a doua zi.

Pentru a crește aportul de fibre la micul-dejun, se pot adăuga alimente precum fulgi de ovăz, muesli, nuci, semințe, fasole, fructe, legume și cereale integrale. Un exemplu concret ar fi un bol de iaurt grecesc simplu cu fructe de pădure, nuci, semințe de chia și fulgi de ovăz, alături de o felie de pâine integrală prăjită cu unt de migdale. O altă opțiune este psyllium, un tip de fibră care poate fi consumat ca supliment (capsulă sau pudră dizolvată în apă).

Cine preferă proteinele dimineața poate alege brânză de vaci, ouă ochiuri, bacon de curcan sau smoothie-uri proteice.

Limitările studiului

Studiul are și câteva limite. Numărul participanților a fost redus, doar 19 persoane, iar majoritatea au fost bărbați. Doar două participante au fost femei, iar vârsta medie a grupului a fost de aproximativ 57 de ani. Din acest motiv, rezultatele nu pot fi extrapolate ușor la populații mai tinere sau la grupuri cu o distribuție diferită între femei și bărbați.

Participanții și-au desfășurat viața obișnuită pe durata studiului, nu au stat într-un mediu clinic strict controlat. În plus, fiecare dietă a fost urmată timp de 28 de zile. Intervalul este suficient pentru a observa modificări ale microbiomului intestinal, care pot apărea în câteva zile, dar nu permite evaluarea efectelor pe termen lung.

Totuși, studiul a folosit un design de tip crossover, în care fiecare participant a urmat ambele diete și a servit drept propriul punct de comparație. Această abordare permite evaluarea mai clară a efectelor intervenției, chiar și pe un eșantion redus. În plus, rezultatele sunt în acord cu alte cercetări despre crononutriție și despre distribuția caloriilor în prima parte a zilei.