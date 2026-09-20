Mihai Stoica explică de ce Marius Baciu nu a rezistat pe banca FCSB: „Nu e suficient” / Cine vine antrenor la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre Marius Baciu, al cărui loc pe banca tehnică urmează să fie preluat de Laurențiu Reghecampf.

Oficialul roș-albaștrilor a explicat că un antrenor care este apreciat de jucători nu este întotdeauna suficient pentru obținerea rezultatelor.

„N-am discutat cu Marius Baciu, n-am apucat, că azi am mai avut o emisiune şi am stat tot timpul pe telefon cu Gigi şi Reghe. E un subiect delicat şi îmi pare rău că nu s-a impus, că e un om de mare calitate.

Acum, pentru a avea rezultate ca antrenor, nu ştiu… nu e suficient să fii un om iubit de vestiar. Poate că sunt unii pe care vestiarul nu-i apreciază ca persoane, dar au alte metode de a se impune şi fac alte rezultate”, a declarat Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.

Marius Baciu a rezistat 15 meciuri pe banca celor de la FCSB. A înregistrat 6 victorii, 3 remize și 6 înfrângeri (golaveraj 27-28), iar echipa ocupă locul 10 în Superliga, cu 12 puncte după 10 etape.

Patronul Gigi Becali a anunțat că Laurențiu Reghecampf va fi noul antrenor al echipei. Acesta a mai pregătit FCSB în două perioade, mai 2012 – mai 2014 și decembrie 2015 – mai 2017, și a cucerit patru trofee: două titluri (2013, 2014), o Supercupă (2014) și o Cupă a Ligii (2016).