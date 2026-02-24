Mihai Stoica, mulțumit de fotbalistul transferat de FCSB în această iarnă: „Va fi o piesă importantă”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a vorbit despre Ofri Arad (27 de ani), fotbalist transferat în această iarnă de gruparea bucureșteană.

Mijlocașul israelian a debutat în victoria cu Metaloglobus, scor 4-1. A început meciul pe teren, a marcat un gol când scorul era 1-1 (anulat pentru ofsaid), însă nu a mai jucat în repriza secundă, fiind înlocuit cu Baba Alhassan.

Mihai Stoica, despre Ofri Arad: „A jucat exact ce joacă un fotbalist inteligent”

„A fost un teren foarte greu cu Metaloglobus. Ofri a jucat exact ce joacă un fotbalist inteligent. Gigi a zis foarte bine că nu are ritm. Bineînţeles că nu are ritm. Nu a mai jucat de la finalul lui octombrie.

Nu cred că a intrepretat vreo fază greşit. Putea să şi marcheze, a fost o chestie de centimetri. E un jucător pe care ne bazăm şi care cred că va fi o piesă importantă în coloana vertebrală a acestei echipe.



Aşa cum s-a dovedit până acum, chiar dacă evoluţiile echipei au fost fluctuante, dar ale lui au fost foarte bune, Andre Duarte. Andre Duarte e o achiziţie execelentă şi cred că toate achiziţiile făcute în iarnă au fost inspirate. Deci şi Joao Paulo.



Aşa a fost de la început, ca Ofri să joace o repriză. Chiar era cu semnul întrebării pentru că terenul era foarte greu”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

De-a lungul carierei, Ofri Arad a mai trecut pe la Hapoel Ramat Gan, Maccabi Haifa (ambele din Israel) și Kairat Almaty (Kazahstan). E cotat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro.