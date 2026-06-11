Mii de oameni au înotat și au strâns 1,8 milioane de euro pentru cauze bune

O organizație comunitară din București a reușit să strângă în 13 ani nu mai puțin de 1,8 milioane de euro, pentru sute de proiecte umanitare, organizând concursuri de înot. Povestea Swimathon București poate fi citită în ediția de mâine, 12 iunie, a newsletterului „Partea Bună”, la care vă puteți abona mai jos.

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Alina Kasprovschi este directoarea executivă a Fundației Comunitare București. Această ediție a Swimathon, care se va desfășura pe 13-14 iunie la Complexul de Natație Otopeni, este prima în care va înota, după ani de zile în care s-a ocupat exclusiv de organizare. Dincolo de impactul concret pe care l-a avut asupra celor ajutați, experiența Swimathon a reușit să schimbe ceva și în cei care ajută.

La Swimathon și-a depășit frica de apă și a învățat să înoate fiul Alinei Kasprovschi, Toma, care astăzi are 16 ani și face echipă cu mama lui pentru a susține programul Swimathon.

Alina Kasprovschi. Foto: Bogdan Dincă

Și tot Swimathonul a făcut-o pe Delia Grigoroiu, psiholog clinician și președinte al Asociației R.O.Z., să înceapă anul acesta cursurile de înot.

Diagnosticată în urmă cu șase ani cu cancer de sân, Delia Grigoroiu s-a tratat cu succes în România și a decis să se dedice sprijinirii femeilor care se confruntă cu această boală.

Delia Grigoroiu. Foto: Arhivă personală

Înainte să devină fundraiser la Swimathon, Delia a făcut parte din echipa care organiza evenimentul. Acum, strânge bani pentru Canapeaua R.O.Z., proiectul prin care vrea să ajungă în școli și universități pentru a le vorbi tinerilor despre screening și despre prevenție.

„N-am intrat niciodată în bazin, pentru că mi-era frică de apă, pentru că nu știam să înot și pentru că mi-era mai simplu să adun alți oameni să înoate, iar eu să fac fundraising”, povestește ea. Anul acesta s-a decis să își învingă frica și să facă, în același timp, ceva bun pentru sănătatea ei.

„După chimioterapie, după tratamente, după cancer, corpul o ia la vale, pur și simplu și sunt momente în care nu-mi recunosc corpul. M-am apucat în martie să iau câteva lecții de înot, n-am învățat extraordinar de bine, dar, după prima lecție, am realizat cât de relaxant și cât de mult mă ajută mișcarea în apă să-mi gestionez anxietatea. Asta e o altă parte a poveștii, cancerul vine cu multă depresie și multă anxietate. În bazin am câștigat ceva la care nici nu m-am așteptat”, spune Delia Grigoroiu.

Continuarea poveștii, în newsletterul „Partea Bună”.