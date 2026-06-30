Minciuna perfectă de 65 de miliarde de dolari: Omul care a înșelat planeta timp de două decenii

29 iunie 2009. Într-o sală de judecată federală din Manhattan, domnește o tăcere deplină. Judecătorul Denny Chin se uită la bărbatul din fața lui și pronunță sentința: 150 de ani de închisoare.

Bernard Madoff, în vârstă de 71 de ani, nu reacționează. Nu își plecă capul, nu încearcă să se justifice. Ascultă fără expresie ceea ce este, în esență, cea mai grea pedeapsă impusă vreodată în Statele Unite pentru o infracțiune financiară, scrie presa elenă.

În această fotografie de arhivă de marți, 10 martie 2009, fostul finanțator Bernie Madoff iese de la tribunalul federal din Manhattan, New York. Madoff a cerut miercuri, 5 februarie 2020, unui judecător federal să îi acorde o „eliberare din motive de compasiune” după pedeapsa de 150 de ani de închisoare, susținând că suferă de insuficiență renală terminală și că mai are mai puțin de 18 luni de trăit. Credit line: David Karp / AP / Profimedia

În fața tribunalului, zeci de oameni așteaptă verdictul. Nu sunt doar jurnaliști. Sunt pensionari care și-au pierdut economiile de-o viață, proprietari de mici afaceri devastați, reprezentanți ai unor organizații caritabile care au fost închise definitiv. Pentru toți aceștia, sentința nu poate restaura ceea ce s-a pierdut. Poate doar pune capăt celei mai mari fraude financiare pe care Wall Street a cunoscut-o vreodată.

Omul în care toată lumea avea încredere

Ceea ce a făcut cazul Madoff atât de șocant nu a fost doar amploarea sa. A fost persoana din spatele lui.

Bernard Madoff nu a fost un agent de bursă necunoscut și nici un aventurier apărut brusc pe piață.

A fost una dintre cele mai respectate persoane din comunitatea financiară americană. A ocupat funcția de președinte al Nasdaq, a fost considerat un pionier în tranzacționarea electronică și a fost membru al celor mai exclusiviste cluburi ale elitei financiare din New York.

Printre clienții săi se numărau miliardari, oameni de afaceri, bănci europene, fonduri speculative, organizații caritabile și investitori celebri. Numele său era o garanție a credibilității.

Însă a existat un element care l-a făcut să iasă și mai mult în evidență: performanțele sale.

În timp ce piețele creșteau și scădeau, portofoliile lui Madoff înregistrau aproape întotdeauna câștiguri constante. Nu spectaculos, dar constant. Ani de zile, acest lucru a fost văzut ca o dovadă a geniului investițional. De fapt, a fost probabil cel mai mare semn de avertizare pe care nimeni nu voia să-l vadă.

Fabrica de fraude

În spatele fațadei administratorului de fonduri de succes se afla o mașinărie de fraudă bine pusă la punct.

Madoff nu a investit banii clienților săi. El i-a răsplătit pe investitorii mai în vârstă cu banii celor mai tineri, implementând o schemă Ponzi clasică la o scară fără precedent.

Peste 400 de bijuterii, mobilier, antichități și alte bunuri personale care au aparținut lui Bernie și Ruth Madoff au fost scoase la licitație pe 2 iunie 2011, în Miami Beach, Florida., Credit line: SMG / Zuma Press / Profimedia

Pentru a menține iluzia, au fost necesare mii de documente false.

Aici apar faimoșii „Computer Boys”, un mic grup de programatori și angajați care lucrau la un etaj separat al companiei. Misiunea lor nu era să facă tranzacții, ci… să le inventeze.

Au tipărit confirmări false ale achizițiilor și vânzărilor de acțiuni, au fabricat istoricuri de tranzacții inexistente și au creat conturi care au arătat randamente impresionante.

Conform mărturiilor descoperite ulterior, aceștia au testat chiar aspectul documentelor la lumina soarelui, le-au mototolit sau au folosit fonturi diferite pentru a le face să pară documente autentice din decenii trecute.

Paul H. Hiller Jr., directorul financiar al orașului Fairfield, Connecticut, pozează pentru o fotografie luni, 15 decembrie 2008, în Fairfield, Connecticut. Fairfield se străduiește să stabilească dacă o parte din fondul său municipal de pensii a căzut victimă unei fraude cu investiții cu mize mari. Oficialii orașului spun că 42 de milioane de dolari din investițiile sale în pensii, aproape 15% din valoarea totală a fondului, au fost încredințate lui Bernard Madoff. Credit line: Douglas Healey / AP / Profimedia

Era o adevărată fabrică care producea o realitate falsă.

Criza care a scos la iveală totul

Timp de aproape două decenii, sistemul a funcționat. Până în 2008.

Prăbușirea Lehman Brothers și criza financiară globală au provocat panică pe piețe. Investitorii din întreaga lume au început să își ceară banii înapoi.

În câteva zile, cererile de despăgubire au depășit 7 miliarde de dolari.

Problema era că acești bani… nu existau. Piramida se prăbușise.

Bernard Madoff părăsește tribunalul federal din Manhattan, marți, 10 martie 2009, la New York. Credit line: Louis Lanzano / AP / Profimedia

Pe 10 decembrie 2008, Madoff i-a sunat pe cei doi fii ai săi, Mark și Andrew, care lucrau la firmă, dar nu erau implicați în activitatea de investiții. Le-a dezvăluit că „totul era o mare minciună”.

Cei doi fii ai săi au anunțat imediat autoritățile federale. Câteva ore mai târziu, agenți FBI băteau la ușa apartamentului său din Manhattan.

Când a fost întrebat dacă ceea ce le spusese fiilor săi era adevărat, el a răspuns pur și simplu: „Da”.

Costul real

Se estimează că frauda lui Madoff a ajuns la o valoare contabilă de 65 de miliarde de dolari, în timp ce pierderile reale ale investitorilor s-au ridicat la zeci de miliarde.

Însă în spatele sumelor astronomice se aflau vieți omenești. Pensionarii și-au pierdut economiile de-o viață. Universitățile și fundațiile caritabile și-au văzut fondurile dispărând. Familiile au fost sfâșiate.

Unele victime nu au mai suportat șocul și s-au sinucis. Tragedia a atins chiar și propria familie a lui Madoff.

La doi ani după arestarea sa, fiul său cel mare, Mark, și-a încheiat viața în apartamentul său din New York, în ziua care marca a doua aniversare a arestării tatălui său.

Fiul său cel mic, Andrew, a murit câțiva ani mai târziu de cancer.

Soția sa, Ruth, s-a izolat de viața socială și a descris ulterior evenimentele ca fiind un dezastru personal de neimaginat.

Ruth Madoff, a doua din stânga, este escortată de agenți de pază privați în timp ce părăsește Centrul Corecțional Metropolitan după ce și-a vizitat soțul, finanțatorul căzut în dizgrație, Bernard Madoff, luni, 6 aprilie 2009, la New York. .Credit line: Mary Altaffer / AP / Profimedia

Sfârșitul și moștenirea

Bernard Madoff a murit pe 14 aprilie 2021, la vârsta de 82 de ani, într-o închisoare din Carolina de Nord.

Nu avea de gând să-și ispășească niciodată cei 150 de ani de închisoare. Sentința a fost în mare parte simbolică: transmitea mesajul că cea mai mare fraudă financiară din istoria Wall Street nu putea fi combătută cu nimic mai puțin.

Dar povestea nu s-a încheiat aici. Lichidatorul Irving Pickard a lansat o bătălie juridică de mai mulți ani pentru a localiza și recupera activele. Până în prezent, peste 14 miliarde de dolari au fost returnate victimelor, acesta fiind unul dintre cele mai mari programe de compensare din istoria piețelor financiare.

La șaptesprezece ani după prăbușirea imperiului său, cazul Madoff este încă predat în școlile de economie și afaceri. Nu doar ca cea mai mare schemă piramidală din toate timpurile, ci și ca o reamintire atemporală a faptului că, pe piețe, cel mai periculos produs nu este niciodată un instrument financiar complex.

Este convingerea că cineva este atât de demn de încredere încât nimeni nu simte nevoia să-l pună la îndoială.