Ministra Mediului cere de o lună o audiență la Procurorul General. Ce răspuns a primit până acum

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, susține că a cerut de o lună de zile o audiență la Procurorul General, Cristina Chiriac, însă aceasta i-a transmis să se întâlnească cu alți procurori.

Buzoianu spune însă vrea să discute cu Chiriac pentru că „fenomenul infracțional de mediu” trebuie tratat „de decidenții la cel mai înalt nivel din toate instituțiile”.

„De o lună de zile am cerut această audiență. Din păcate, până în momentul de față, nu am primit un răspuns decât că s-ar dori să ne întâlnim cu alți procurori, doar că, evident, eu îmi doresc să trasăm niște direcții de politică publică care să ducă la scăderea acestui fenomen. Acum, mă rog, este foarte bine să existe întâlniri tehnice și la nivel mai jos, dar este, din punctul meu de vedere, esențial ca fenomenul infracțional de mediu să fie tratat cu responsabilitate de decidenții la cel mai înalt nivel din toate instituțiile”, a declarat ministra a Mediului, la B1 TV.

Arderile ilegale, pe agendă

Diana Buzoianu a precizat că „un subiect punctual” pe care vrea să-l discute cu Procurorul General este cel legat de arderile ilegale, în cazul cărora sunt zeci de plângeri penale, dar doar câteva condamnări.

„ Avem zeci de plângeri penale. Avem în momentul de față probe strânse cu dronele filmate mări cu dronele. Aș vrea să știu ce putem să facem mai bine pentru că în momentul de față sunt, le numeri pe o mână, pe degetele de la o mână condamnările pe an în toată țara pe arderii legale, de exemplu”, a spus ea.

Întrebată dacă asta înseamnă că arderile ilegale continuă pentru că justiția nu-și face treaba, ministra a răspuns: „Aș vrea să știu ce putem să facem să îmbunătățim, dacă este nevoie de o modificare de legislație. Astăzi, de exemplu, legislația cere să fie dovedit un prejudiciu pe calitatea aerului, de exemplu, ca poată să fie considerată că s-a săvârșit o infracțiune. Dacă acesta este un prag prea ridicat, dacă nu există echipamentele necesare să se poată să fie realizat acest prejudiciu, aș vrea să avem această discuție ca să putem să identificăm ce putem să facem, pentru că situația actuală în care se depun sute de plângeri penale de către autoritățile de control de la mediu care după aia nu se fructifică de fapt și în condamnări pentru cei care au săvârșit infracțiunea”