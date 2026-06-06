Miracolul polonez s-a oprit în finală la Roland Garros. Victorie la 19 ani

Jucătoarea poloneză Maja Chwalinska, locul 114 mondial, nu a avut nicio șansă în finala feminină de la Roland Garros, în fața rusoaicei de 19 ani, Mirra Andreeva. Chiar și așa, poloneza a scris istorie la Paris.

La jumătatea turneului, Chwalinska se întreba dacă va mai avea bani de cazare pentru zilele care urmează. Era și ea surprinsă de performanța pe care o reușea.

Jucătoarea de 24 de ani a devenit prima finalistă din istoria turneului care a ajuns în ultimul act după ce a trecut prin calificări. Parcurs până la care pierduse un singur set.

Sâmbătă, nu a putut face prea multe în fața rusoaicei Mirra Andreeva, locul 8 mondial, aflată și ea la prima finală de mare șlem.

Rusoaica a trecut în finală de poloneză în două seturi, 6-3, 6-2.

Mirra Andreeva /Foto: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Brad Pitt, la meci

În tribunele centralului de la Roland Garros s-au aflat sâmbătă mai multe vedete din cinema. Printre ele și actorul american Brad Pitt.

Brad Pitt /Foto: Emma Da Silva / AP / Profimedia

Cine este Maja Chwalinska?

De la începutul sezonului 2025 şi până în această săptămână Chwalinska a câştigat doar nouă meciuri pe tabloul principal în circuitul WTA – inclusiv primele şase victorii de la Roland Garros 2026 –, întrucât, din cauza clasamentului său, ea concurează în principal în circuitul ITF şi la turneele WTA 125.

Pentru că a ajuns în finală, ea va câştiga 1300 de puncte de clasament şi are garantat un premiu în bani de cel puţin 1,4 milioane de euro (1,625 milioane de dolari). Intrând în turneu pe locul 114, se preconizează că va urca cel puţin pe locul 21 pentru că a ajuns în finală şi va putea concura în mai multe turnee de nivel WTA.

Pe lângă cele cinci victorii surprinzătoare de la Paris, Chwalinska a câştigat meciul de debut de la Iaşi în sezonul trecut şi două meciuri la Cluj-Napoca în februarie. În circuitul WTA 125, ea a avut rezultate bune, câştigând titluri la Montreux, în Elveţia, în septembrie, şi, cel mai recent, la Oeiras, în Portugalia, în aprilie.

„Ştiu că joc un tenis diferit faţă de majoritatea fetelor din circuit”, a spus Chwalinska. „Nu am capacitatea fizică necesară pentru a juca cu forţă, aşa că trebuie să-mi dezvolt un alt fel de arme. Cu siguranţă am jucat altfel şi cred că asta mă ajută foarte mult împotriva acestor jucătoare.”

Chwalinska nu a jucat încă un an întreg în circuitul WTA, dar dintre numeroasele locuri pe care le-a vizitat, două se remarcă ca fiind preferatele ei. Primul este Portugalia, unde a spus că se simte minunat de fiecare dată când o vizitează, indiferent de succesul ei recent de acolo. Cât despre alegerea ei de top?

„Iubesc Roma. Cred că este oraşul meu preferat din lume.”

În afara tenisului, Chwalinska are hobby-urile obişnuite: îi place să petreacă timp cu prietenii, să meargă la cumpărături şi să savureze o cafea sau un ceai. Însă sportul este principala ei pasiune.

Totuşi, când a fost întrebată ce anume ar putea să nu ştie fanii despre ea, Chwalinska a descris cum este ea în afara terenului. „Cred că sunt cam caraghioasă, dar am impresia că ei ştiu deja asta”, a râs Chwalinska. „Îmi place să mă distrez. Îmi plac şi oamenii, aşa că cred că sunt şi prietenoasă”.

Chwalinska se inspiră din „Big Three”

Când a fost întrebată despre motivaţia ei pentru tenis, Chwalinska a menţionat imediat că a iubit întotdeauna acest sport şi că îl urmărea constant în copilărie. Încă se uită destul de mult, dar nu la fel de mult ca în copilărie. Care era jucătorul pe care îi plăcea cel mai mult să-l urmărească?

„Oh, [Roger] Federer, fără îndoială”, a spus Chwalinska. „La început era doar Federer. Eram fanul numărul unu al lui. Apoi, pe măsură ce am crescut, Rafa [Nadal] a devenit o sursă de inspiraţie uriaşă pentru mine, iar acum şi Novak [Djokovici]. Da, Big Three. Sunt foarte recunoscătoare că am crescut într-o astfel de epocă.”

A depăşit o luptă cu depresia

Acum cinci ani, când Chwalinska avea 19 ani şi după o înfrângere în primul tur al calificărilor la Turneul de la Wimbledon din 2021, ea a luat o pauză pe termen nedeterminat de la tenis, dezvăluind că se lupta cu depresia încă din 2019.

Atunci, nu era sigură dacă va mai lua vreodată o rachetă în mână, deoarece asocia acest sport cu „presiune, stres şi lacrimi”, după cum a mărturisit în 2022. După ce s-a întors să locuiască în casa părintească, înconjurată de prietenii apropiaţi şi urmând tratamentul unui specialist, Chwalinska a început să se vindece. Un element cheie al acestei vindecări a fost simplul fapt de a-şi face publică lupta cu depresia, iar ea a început să înţeleagă cât de mare era sprijinul pe care îl avea din partea cercului său apropiat.

În cele din urmă, după ce a încercat alergarea şi boxul ca forme de exerciţiu fizic pentru a-şi îmbunătăţi sănătatea mentală, Chwalinska s-a întors pe terenurile de tenis, de data aceasta dotată cu tehnici solide de gestionare a sănătăţii mentale care să o ajute să meargă mai departe. A lipsit de pe circuitul WTA şi ITF timp de aproximativ patru luni.

La un an după înfrângerea de la Wimbledon din 2021, ea a trecut de calificări la ediţia din 2022, ajungând pentru prima dată în tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, şi a câştigat meciul din primul tur împotriva Katerinei Siniakova înainte de a fi eliminată în turul al doilea.

„Rezultatele nu mă definesc la fel de mult ca înainte”, a spus Chwalinska. „Pur şi simplu nu puteam face diferenţa între Maja şi jucătoarea de tenis. Eram doar una singură. Aveam nevoie de timp să-mi dau seama de asta şi să fac şi altceva – nu doar tenis. Jucam doar tenis şi simţeam că acolo nu există decât tenisul. Dar acum ştiu că există multe alte lucruri în afara tenisului pe care le poţi face şi de care te poţi bucura. Cred că aveam nevoie de timp să-mi dau seama de asta.”

Andreeva, primul turneu de mare șlem la 19 ani

Andreeva, în vârstă de 19 ani, devenise a treia cea mai tânără finalistă de la Roland Garros din secolul XXI, fiind devansată doar de Coco Gauff, în vârstă de 18 ani în 2022, şi de Kim Clijsters, în vârstă de 17 ani, în 2001.

Sâmbătă, ea a devenit prima campioană foarte tânără de Grand Slam după Gauff, la US Open 2023.

Andreeva avea înainte de finală cinci turnee de simplu câștigate și premii totale în valoare de aproape 10 milioane de dolari.