Misiune NASA pentru salvarea unui telescop. Operațiunea va dura mai multe săptămâni

NASA a lansat vineri o misiune spaţială robotizată prin care va încerca să împiedice prăbuşirea şi distrugerea unuia dintre telescoapele sale mai vechi, Swift, în cadrul unei misiuni riscante, care ar trebui să dureze mai multe luni, informează AFP, preluată de Agerpres.

Programată iniţial pentru marţi, lansarea în spaţiu a vehiculului-robot Link a fost amânată mai întâi din motive meteorologice şi, apoi, tehnice.

Lansarea a avut loc în cele din urmă vineri, la ora 08:36 GMT, de pe un atol din Oceanul Pacific. Dezvoltat de start-upul american Katalyst, vehiculul spaţial Link a fost lansat în spaţiu din aer, de pe o mică rachetă denumită Pegasus, ea însăşi lansată iniţial cu ajutorul unui avion.

Telescopul Swift riscă să ardă în atmosfera Terrei

Odată ce va ajunge pe o orbită apropiată de cea a telescopului Swift, dispozitivul robotizat Link îşi va desfăşura panourile solare şi va realiza o serie de verificări.

În etapa următoare, el va trebui să îl găsească în imensitatea spaţiului pe telescopul Swift, apoi să îl survoleze şi să se agaţe de el cu ajutorul a trei braţe mobile, manevre care ar trebui să dureze mai multe săptămâni.

În cele din urmă, Link va încerca propulsarea telescopului cu aproximativ 300 de kilometri mai sus, până la un nivel apropiat de cel al orbitei sale iniţiale – o operaţiune care ar trebui să dureze cel puţin o lună.

În loc să fie lăsat să se prăbuşească spre Terra şi să ardă la intrarea în atmosfera planetei noastre, telescopul Swift ar putea astfel să îşi continue misiune pentru încă mulţi ani de acum înainte.

Evaluată la 30 de milioane de dolari, misiunea lansată vineri va încerca aşadar o serie de manevre inedite pentru a salva acest telescop ce a costat 250 de milioane de dolari şi care le permite inginerilor de la NASA să studieze exploziile de raze gamma, cele mai puternice explozii din Univers.

În faţa numeroaselor riscuri ale misiunii, Shawn Domagal-Goldman, directorul diviziei de astrofizică din cadrul NASA, a declarat recent că este „foarte recunoscător” pentru că are „măcar şansa de a încerca” salvarea telescopului Swift.

O misiune care durează de peste 20 de ani

NASA a construit şi a lansat iniţial observatorul spaţial Swift în anul 2004. De atunci, observatorul a servit ca un fel de santinelă pentru a detecta rapid explozii de raze gamma îndepărtate care pot dura doar câteva secunde, dar care pot dezlănţui mai multă putere decât va declanşa Soarele în întreaga sa existenţă. Datorită succesului său, misiunea Swift a fost extinsă în mod repetat.

Telescopul spaţial Hubble poate captura fotografii mai clare decât Swift, dar durează până la două zile pentru a îndrepta Hubble către o nouă ţintă de cercetare. Swift are nevoie de doar câteva minute.

Telescopul Swift a fost plasat iniţial pe o orbită aflată la 600 de kilometri deasupra Pământului, atunci când a fost lansat în 2004. Telescopul spaţial nu are motoare proprii pentru a-şi menţine orbita. În prezent, el este pe cale să coboare sub altitudinea de 300 de kilometri şi să se prăbuşească pe Terra până în luna octombrie.