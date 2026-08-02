Mobilă urcată cu macaraua în apartamentul de bloc neterminat. Frenezia distrugerii pe Calea Moșilor, când era nimicită lumea negustorilor din București

La sfârșitul anilor ’70, pe Calea Moșilor începea asaltul. Pe numele ei vechi “Podul Târgului din Afară”, artera istorică a Bucureștiului era atacată brutal de frenezia construirii socialismului.

Vechile case negustorești,cu etaj și prăvălie la parter, au fost demolate și înlocuite cu blocuri înalte, cu spații comerciale la parter.

Proiectarea axei sistematizate (care cuprindea Calea Moșilor, Șoseaua Colentina și continuarea ei spre Șoseaua Fundeni), a fost coordonată de arhitectul Petre Iliescu și executată de Proiect București, Institut de proiectare în perioada comunistă.

Tronsonul dintre bd. Carol și Piața Obor a fost demolat după 1977, frontul de case tradiționale fiind înlocuit de blocuri de tip OD, front care taie abrupt legătura cu țesutul urban adiacent.

Vezi, pe B365.ro, momentele dramaticelor transformări pe care nle-a suferit Calea Moșilor Vechi.