Mobilier din colecția familiei filosofului Emil Cioran, în licitație la Artmark

Casa de Licitații A10 by Artmark vă invită la o incursiune în rafinamentul artei decorative și al mobilierului de epocă, în cadrul Licitației de Interior, un eveniment ce aduce în atenție nu doar delicatețea sticlei ori mobilierului semnat Gallé, ci și un moment de excepție: piese de mobilier provenite din colecția familiei filosofului Emil Cioran.

Personalitate de prim rang a secolului XX, Emil Cioran s-a născut în 1911, în familia unui preot ortodox din Rășinari, tată cu statut respectat în comunitate, și a unei mame cu rădăcini nobiliare. Crescut într-un mediu marcat de disciplină, tradiție și o viață culturală peste media epocii, tânărul Cioran a fost familiarizat de timpuriu cu interioarele încărcate de sobrietate și rafinament, care astăzi pot fi regăsite în mobilierul transmis în familie.

Din moștenirea familiei Cioran fac parte piesele scoase acum la licitație la Artmark – obiecte care trimit la universul intim al filosofului: două dulapuri – un Armoar Louis Philippe din lemn, cu furnir din rădăcină de nuc, și un Armoar Baroc din lemn, cu intarsii și furnir din rădăcină de nuc (ce au un preț de pornire de 900 de Euro), precum și două comode Biedermeier din lemn de nuc (ce au un preț de pornire de 700 de Euro).

Evocând gustul estetic al unei familii cultivate, aceste piese sunt încărcate de istorie și simbolism, reflectând atât condiția socială a familiei Cioran, cât și contextul cultural în care s-a format cel ce avea să plece în 1936 la Paris, cu o bursă a statului francez, unde și-a trăit întreaga viață dedicată reflecției asupra condiției umane.

În completarea acestei colecții deosebite, licitația Artmark propune și o paletă de alte obiecte spectaculoase, menite să încânte pasionații de arte decorative. Iată doar câteva exemple: un set format din birou și jilț Art Nouveau, semnat Bellery-Desfontaines, Paris, 1899 (ce are un preț de pornire de 7.000 de Euro), un vas Daum Nancy din sticlă, ornat cu scenă iernatică, cca. 1910 (cu un preț de pornire de 5.000 de Euro), alte vase deosebite – Gallé, dar și mobilier Art Nouveau semnat Émile Gallé și alte obiecte emblematice ale stilului Biedermeier.

Poate participa la licitație oricine și-a deschis un cont online pe site-ul Artmark. Catalogul cu cele peste 220 de obiecte de artă decorativă selectate pentru licitație poate fi răsfoit online, iar pe link-ul aferent pot fi depuse oferte. Licitația se va desfășura live miercuri, 1 octombrie, de la ora 18.00, atât la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și pe Platforma Artmark Live.

Articol susţinut de A10 by Artmark