Motivul pentru care Amazon a plătit 11 miliarde dolari pentru o companie telecom ce are relații strânse cu Apple

Lansarea unui satelit de la Globalstar (foto U.S. Space Force / Zuma Press / Profimedia)

Amazon a anunțat că va plăti 11,5 miliarde dolari pentru a cumpăra compania Globalstar din domeniul telecom. Amazon este încă la început de drum cu rețeaua sa de sateliți, însă vrea să recupereze măcar parțial decalajul față de SpaceX, deținută de Elon Musk, scrie Reuters.

Globalstar furnizează servicii de comunicații prin satelit, în special pentru situațiile în care rețelele mobile clasice nu funcționează. Rețeaua de sateliți permite trimiterea de mesaje sau semnale direct de pe telefon, fără antene GSM, tehnologia fiind numită Direct-to-Device (D2D).

Globalstar este cunoscută pentru funcția „Emergency SOS” de pe iPhone, lansată în 2022, pe modelul iPhone 14. Datorită tranzacției anunțate acum, Amazon va putea lansa din 2028 servicii cu tehologia D2D.

Amazon are aproximativ 200 de sateliți, iar Globalstar va adăuga 24. SpaceX este mult în față, rețeaua Starlink având 10.000 de sateliți.

Globalstar a fost înființată acum 35 de ani și are sediul în Covington (statul american Louisiana).

Amazon vrea să-și extindă rețeaua de sateliți și are în plan lansarea a 3,200 de unități pe orbita terestră joasă, până în 2029. Compania are în plan să lanseze și servicii de internet prin satelit, spre final de 2026.

Acțiunile Globalstar au crescut cu peste 10%, după ce urcaseră deja cu 6% în ultimele două săptămâni, pe fondul informațiilor din presă privind negocierile. Acțiunile Amazon au crescut cu 3%.

Apple a investit 1,5 miliarde de dolari în Globalstar în 2024, pentru a finanța extinderea serviciilor de comunicații pentru iPhone. Apple a obținut atunci și o participație de 20% în companie.