Motivul pentru care Apple a decis să facă o rară achiziție în Europa Centrală

Apple face foarte rar achiziții în regiunea Europei Centrale, însă acum a decis să cumpere o companie poloneză de software de editare video. MotionVFX se numește și a fost înființată în 2009, la Varșovia.

Apple este faimoasă și pentru faptul că rar cumpără companii mari, de miliarde, ci alege în general să achiziționeze startup-uri mai mici cu specialiști foarte buni, pentru a integra rapid în produsele sale tehnologiile companiilor cumpărate .

Compania poloneză de editare video MotionVFX furnizează plugin-uri, template-uri și instrumente de efecte vizuale care sunt compatibile cu programul de editare Final Cut Pro al Apple, scrie publicația CNBC. Compania poloneză a anunțat achiziția pe pagina sa web.

Achiziția companiei din Polonia îi va ajuta pe cei de la Apple să atragă mai mulți abonați pentru pachetul său recent anunțat, denumit Creator Studio.

Achiziția va permite Apple să integreze direct capabilitățile video de la MotionVFX, în loc să se bazeze pe extensii dezvoltate de terțe părți.

Mișcarea ar putea ajuta Apple să concureze mai eficient cu Adobe Premiere Pro și să atragă mai mulți abonați, .

Divizia de servicii a Apple – care include abonamente precum iCloud, Apple Music și pachete de aplicații – are, în general, marje de profit superioare în comparație cu produsele hardware.

Apple Creator Studio este un abonament lansat de Apple în 2026 care cuprinde, într-un singur pachet, principalele aplicații profesionale de creație ale companiei (editare video, grafică, editare foto, efecte video, producții muzicale și audio).