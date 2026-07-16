Motorina se va scumpi din nou la 10 lei pe litru până în septembrie, dacă conflictul din Golf escaladează

Cotațiile petroliere vor crește la peste 110 dolari pe baril dacă Strâmtoarea Ormuz va fi blocată complet din nou, ceea ce va duce prețul carburanților din România din nou peste pragul de 10 lei pe litru peste o lună, se arată într-o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă.

Piața petrolului traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani. Chiar dacă tensiunile din Orientul Mijlociu și din zona Golfului Persic au readus în prim-plan riscul unor perturbări ale aprovizionării mondiale, reacția cotațiilor internaționale a rămas, până în prezent, surprinzător de moderată. Brent continuă să oscileze în jurul nivelului de 84-86 dolari/baril, semn că investitorii consideră încă faptul că există suficiente mecanisme capabile să amortizeze un șoc imediat asupra ofertei mondiale.

Totuși, diferența față de începutul anului este una esențială. Dacă în primele luni piețele aveau încredere că orice perturbare poate fi compensată rapid prin utilizarea rezervelor strategice și prin redirecționarea fluxurilor comerciale, astăzi aceste mecanisme sunt considerabil mai slăbite.

Rezervele strategice utilizate pentru stabilizarea pieței sunt mai reduse decât în urmă cu doar câteva luni. În același timp, traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă să reprezinte unul dintre cele mai importante puncte vulnerabile ale comerțului mondial cu energie. Aproximativ 20% din consumul global de petrol și aproape o cincime din comerțul mondial cu gaze naturale lichefiate tranzitează această rută maritimă. Orice perturbare, chiar și temporară, produce imediat creșteri ale costurilor logistice, ale primelor de asigurare și ale tarifelor de transport.

Acesta este motivul pentru care piața începe să privească riscul geopolitic nu doar ca pe o amenințare temporară, ci ca pe un cost structural care trebuie inclus în prețul fiecărui baril.

Cât costă acum carburanții pe piața din România

Vineri, benzina costa 8,62 de lei pe litru la Petrom, 8,63 de lei la Lukoil și 8,67 lei la MOL, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților.

Motorina standard are un preț de 9,39 lei pe litru la Petrom, 9,41 lei pe litru la Rompetrol, 9,43 lei pe litru la MOL și 9,45 lei la OMV și Lukoil.

„În această săptămână, nu estimez modificări importante ale prețurilor la benzină și motorină în România. Media cotațiilor internaționale ale petrolului din ultimele săptămâni nu au crescut suficient de nivelurile actuale pentru a produce ajustări vizibile la pompă”, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) și autorul studiului.

Cât ne mai ajung stocurile existente?

În situația în care conflictul continuă în următoarea lună, atenția investitorilor se va muta dinspre declarațiile politice către disponibilitatea fizică a petrolului. Dacă exporturile iraniene rămân limitate, dacă traficul prin Ormuz continuă să fie perturbat și dacă nu apare un progres diplomatic credibil, intervalul de 90-100 USD/baril devine unul plauzibil. Este și perioada în care numeroase bănci de investiții avertizează că piețele pot începe să reacționeze accelerat dacă perturbările persistă.

Pentru România contează însă o ecuație mult mai complexă. Potrivit specialistului, cea mai mare greșeală este să privim exclusiv evoluția petrolului. Pe consumatorul român îl afectează întregul lanț economic: prețul petrolului → cursul USD/RON → costurile de rafinare și transport → accize → TVA → prețul final la pompă.

România importă petrol și produse petroliere tranzacționate aproape exclusiv în dolari. Prin urmare, fiecare apreciere a monedei americane majorează automat costurile importatorilor, chiar dacă petrolul rămâne la același nivel.

În plus, mai mult de jumătate din prețul plătit la pompă este reprezentat de taxe. Din acest motiv, o creștere de 10% a petrolului nu produce automat o creștere de 10% a carburanților. Însă atunci când petrolul și dolarul cresc simultan, efectele se cumulează și se transmit rapid către consumatorul final.

Cum ar putea evolua prețul carburanților în România

Scenariul cel mai probabil presupune un Brent între 95 și 105 USD/baril și un curs USD/RON în intervalul 4,6-4,7 lei/USD.

În acest scenariu, în următoarele două săptămâni benzina ar putea urca către 8,75-8,80 lei/litru, iar motorina către 9,60-9,70 lei/litru.

În aproximativ o lună, benzina ar putea ajunge în intervalul 9,00-9,10 lei/litru, în timp ce motorina ar putea fi comercializată la un preț între 9,90 și 10,00 lei/litru.

Dacă tensiunile persistă timp de două luni, estimarea AEI indică valori de aproximativ 9,10-9,40 lei/litru pentru benzină și 10,05-10,25 lei/litru pentru motorină.

Motorina va continua, cel mai probabil, să rămână mai scumpă decât benzina. Europa este structural deficitară la distilate medii, iar cererea pentru motorină rămâne ridicată atât în transporturi, cât și în industrie.

Dolarul poate deveni factorul decisiv

În opinia analiștilor, piața subestimează impactul cursului valutar. Dacă petrolul crește cu aproximativ 20%, iar dolarul se apreciază simultan cu încă 8-10% față de leu, costul exprimat în moneda națională pentru importatori poate urca cu aproape 30%, înainte de includerea costurilor logistice, comerciale și fiscale.

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, AEI estimează că motorina în luna septembrie are:

55% probabilitate ca să se situeze între 9,70 și 9,90 lei/litru;

30% probabilitate pentru un interval cuprins între 10,05 și 10,25 lei/litru;

15% probabilitate ca prețul să depășească 10,25 lei/litru, scenariu care ar necesita o escaladare militară majoră și perturbări importante ale fluxurilor mondiale de petrol.

Un element care merită remarcat este că România continuă să se numere printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari prețuri la carburanți. Acest lucru oferă o anumită capacitate de absorbție a unor creșteri fără ca piața românească să devină imediat una dintre cele mai scumpe din Europa.

În concluzie, privind exclusiv raportul dintre risc și probabilitate, analiza arată că balanța rămâne înclinată către noi creșteri ale carburanților în următoarele una-două luni.

„Nu petrolul este singurul indicator care trebuie urmărit. Pentru România, combinația dintre cotația Brent și evoluția dolarului american poate deveni determinantă. Dacă ambele variabile continuă să crească simultan, conflictul din Golf escaladează, atingerea unui preț de aproximativ 10 lei/litru pentru motorină în luna septembrie nu mai poate fi considerată un scenariu marginal, ci unul cu o probabilitate semnificativă”, spun analiștii.

În schimb, o revenire a petrolului către 65-70 USD/baril și o scădere consistentă a carburanților ar necesita o detensionare geopolitică rapidă, reluarea fluxurilor comerciale normale și o scădere a prețului barilului, condiții care, în acest moment, par mai puțin probabile decât scenariul unei piețe energetice tensionate.