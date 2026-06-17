Mutare pe piața apărării: Renault va produce în masă dronele kamikaze ale Thales

Drona „Toutatis” dezvoltată de grupul Thales, la Salonul Internațional de Aeronautică de la Paris, iunie 2023. Credit line: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Renault și Thales au bătut palma marți pentru dezvoltarea și asamblarea în serie a aparatelor militare kamikaze Toutatis. Planul industrial prevede atingerea unui ritm de 1.000 de unități pe lună în 2027, potrivit Reuters.

Anunțat în cadrul târgului Eurosatory din apropierea Parisului, parteneriatul reprezintă al doilea proiect comun în apărare pentru cele două companii, aflate deja în faza de proiectare a unui vehicul militar.

Companiile au subliniat că inițiativa va consolida capacitatea industrială a Franței într-un sector strategic, în condițiile în care dronele de tip kamikaze – aparate care patrulează deasupra unei zone înainte de a lovi ținta – sunt esențiale în conflictul din Ucraina.

„Am pornit de la nevoile militare”, a explicat Patrice Caine, directorul general al Thales, adăugând: „Am analizat cu atenție ceea ce se întâmplă în mai multe teatre de operațiuni, în special în est, dar nu numai.”

Invazia Rusiei în Ucraina și schimbările din politica externă a SUA sub președinția lui Donald Trump au determinat statele europene să își majoreze cheltuielile pentru apărare, ceea ce a dus la valorificarea capacităților industriale disponibile din sectorul auto pentru a crește producția militară.

Creșterea producției de drone

Renault a anunțat încă din februarie că a primit o solicitare din partea Ministerului Apărării din Franța pentru a contribui la consolidarea sectorului național de apărare.

Directorul general al Renault, François Provost, a declarat că expertiza industrială a Renault va permite fabricarea mai rapidă a dronelor și la un cost mai redus.

În prezent, Thales produce doar aproximativ 100 de unități ale dronei Toutatis pe an. Parteneriatul cu Renault va extinde producția prin înlocuirea imprimării 3D cu turnarea prin injecție a plasticului la scară largă, designul aparatului fiind adaptat pentru volume mari.

O reducere cu 40% a numărului de piese și elemente de fixare va contribui, de asemenea, la scăderea costurilor, a precizat Provost.

Întrebat despre costul noilor muniții comparativ cu alte produse de pe piață, directorul general al Thales, Patrice Caine, a afirmat că acesta este „super competitiv”.

În prezent, nu există planuri ferme pentru ca Franța să achiziționeze volume semnificative din aceste drone, au adăugat companiile, nevoile fiind mai mari pe alte piețe.

Proiectul dronelor pe rază scurtă se adaugă programului Chorus, dezvoltat de Renault împreună cu producătorul de drone Turgis Gaillard pentru realizarea unui model cu rază lungă de acțiune. Un prim prototip demonstrativ este așteptat până la sfârșitul acestui an, fiind urmat de o producție lunară de 600 de drone la uzina Renault din Le Mans.

Deși Renault a subliniat că fabricarea de automobile rămâne activitatea sa principală, compania colaborează și cu grupul belgian John Cockerill la dezvoltarea unei drone terestre. Divizia John Cockerill Defense a cumpărat în 2024 producătorul francez de vehicule militare Arquus de la constructorul suedez de camioane Volvo.