N-a avut loc la FCSB, dar s-a reinventat la Farul: „Este unul dintre cei mai importanți jucători din prima ligă”

Eduard Radaslavescu traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei. Mijlocașul de 22 de ani a devenit o piesă importantă pentru Farul Constanța, iar evoluțiile sale din startul sezonului 2026/27 l-au făcut pe Ioan Ovidiu Sabău să-l descrie drept unul dintre cei mai importanți fotbaliști din SuperLigă.

După primele nouă partide din actuala stagiune, Radaslavescu a ajuns la cinci goluri și două pase decisive. În etapa a noua, mijlocașul a reușit o „dublă” în victoria Farului cu UTA, scor 4-2.

„La jucătorii tineri e nevoie de răbdare, dar şi ei trebuie să se schimbe, să înţeleagă ce trebuie să facă, să nu se mulţumească cu puţin.

În acest moment, Radaslavescu este unul dintre cei mai importanţi jucători din prima ligă, implicat din toate punctele de vedere, simte că echipa lui are nevoie de el.

Se simte bine, inclusiv fizic, iar realizările lui, golurile acelea frumoase, îi dau încredere”, a declarat Sabău, potrivit sptfm.ro.

Radaslavescu a avut un impact important și în duelul cu FCSB. În partida încheiată 2-2, la începutul lunii august, fostul jucător al campioanei a marcat unul dintre golurile Farului și a oferit o pasă decisivă.

La final, fotbalistul a vorbit despre perioada petrecută la București și a spus că acea etapă l-a ajutat să se maturizeze: „A fost o perioadă bună, m-am maturizat foarte mult. Îi respect, îi apreciez, au făcut parte din cariera mea și atât”.

Mijlocașul ajunsese la FCSB în vara lui 2022, după ce clubul lui Gigi Becali plătise aproximativ 850.000 de euro pentru transferul său de la Farul. În cei doi ani petrecuți la FCSB, Radaslavescu a bifat 47 de apariții (1.108 minute de joc), însă a marcat doar două goluri.

Nu a reușit să devină o prezență constantă în primul „11”, iar în vara lui 2024 a fost cedat la Farul fără sumă de transfer, cu un procent de 50% păstrat dintr-o eventuală vânzare ulterioară.