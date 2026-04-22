Nazare, întors de la Washington: „Investitorii sunt îngrijorați de situația politică din România. Criza nu ajută deloc în acest moment”

Ministrul Finanțelor avertizează că instabilitatea politică ar putea eroda credibilitatea câștigată cu greu pe piețele de obligațiuni – tocmai când cifrele încep să arate convingător

Deficitul bugetar al României s-a înjumătățit în primele trei luni ale lui 2026 față de aceeași perioadă a anului anterior – o cifră pe care Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, nu ezită să o invoce. Vorbind la conferința privind finanțarea dezvoltării României organizată de CursDeGuvernare.ro, Nazare -întors aseară de la Washington- a confirmat că există îngrijorări legate de situația politică din România, care niciun fel nu ajută în acest moment

„La nivelul agențiilor și investitorilor în zona de titluri, evident că există îngrijorări. Îngrijorările sunt legate în primul rând de situația politică din România, care niciun fel nu ajută în acest moment. Nu avem nevoie de crize. Orice criză politică nu face decât să îngreuneze lucrurile și transmite un semnal complet greșit către piețe“ pe fondul războiului din Iran, în care am văzut în ultima lună o creștere a dobânzilor semnificativă”, a mai spus ministrul Finanțelor.

În opinia lui, guvernul Ilie Bolojan a demonstrat seriozitate, a demonstrat piețelor că angajamentele se transformă în fapte și a câștigat un capital de încredere important, care trebuie capitalizat la maxim. „E foarte greu de explicat pentru investitori ce fel de schimbare vrem să facem cu coaliția, atâta timp cât această coaliție funcționează și a avut rezultate,: a livrat un program, a livrat un program de consolidare care a avut efecte pe piețe și are efecte care se văd în cifre. Și să ne uităm la cifre. În primul trimestru, deficitul a scăzut semnificativ. O să avem în câteva zile datele de la execuție, care este la jumătate față de deficitul anului trecut”, a mai spus Nazare.

Avem o țintă credibilă, a mai precizat el, 6,2% la sfârșitul acestui an, dar orice modificare sau viraj abrupt în ceea ce privește funcționarea coalitiei „ridică semne de îngrijorare”.

Nazare a transmis în timpul acestei deplasări la Washington că e important să păstrăm această componență a coalitiei,„ ministrii să rămână în guvern și să ne continuăm treaba în continuare, pentru că ținta noastră este dezvoltarea și trebuie să asigurăm finanțarea dezvoltării, nu să gestionăm crize politice”