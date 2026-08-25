Nedepunerea bilanțurilor contabile poate duce la inactivitate fiscală. Care e termenul limită

Condițiile pentru ca firma să nu fie declarată inactivă s-au înăsprit în 2026. Una dintre acestea este lipsa depunerii situațiilor financiare (așa-zisele bilanțuri).

„Așadar antreprenorii trebuie să se asigure că acestea sunt depuse anual, iar dacă cumva firmele sunt auditate, auditul trebuie să se finalizeze în timp util astfel încât să se poată realiza depunerea acestora. Termenul limită este de 5 luni de la data limită de depunere a situațiilor financiare, reglementat legal. Deci dacă bilanțurile au termen de depunere 31 mai în fiecare an, iar termenul limită pentru a nu exista repercusiuni de inactivare este de 31 octombrie”, a declarat Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil, fondator ABS Group Romania.

Care sunt consecințele inactivării fiscale:

Anularea codului de TVA, care implică faptul că o companie pierde dreptul de deducere a TVA;

Nedeductibilitatea cheltuielilor;

Colectarea de TVA instant la facturare;

Cazier fiscal pentru administrator;

Pierderea credibilității cu partenerii de afaceri.

Faptul că firma este inactivă fiscal nu înseamnă că obligațiile de declarare și plată se suspendă, ci rămân valabile inclusiv în această perioadă.

Ce trebuie făcut dacă firma intră într-o astfel de situație (cu excepția suspendării la ONRC)

Firmele trebuie să îndeplinească toate masurile necesare de remediere a situațiilor care au condus la inactivare (în situația noastră să depună bilanțurile), iar mai apoi să solicite reactivarea.

Lipsa soluționării poate conduce și la situația extremă în care firmei i se declanșază procedura de dizolvare.

„Recomand tuturor companiilor din România, indiferent de nivelul lor de activitate și mărime, să se conformeze, întrucât regula celor 5 luni este strictă, iar pe perioada inactivării firma poate suferi pierderi enorme de bani. Gânditi-vă doar ce înseamnă ca pentru tot ceea ce facturezi să colectezi TVA, și pentru facturile primite să nu poți avea posibilitatea scăderii TVA-ului de la furnizori. În plus, și la veniturile facturate să nu poți avea posibilitatea deducerii cheltuielilor la calculul de impozit pe profit, chiar dacă, atenție, sunt justificate și sunt în scopul activității economice”, a mai afirmat Cosmin Dumitrașcu.

Potrivit reprezentantului ABS Group România, este foarte important ca antreprenorii să verifice periodic și statutul juridic al companiei (prevăzut în actul constitutiv – ori să fie cerut un certificat constatator), împreună cu SPV-ul firmei, și să colaboreze îndeaproape cu firma de expertiză contabilă.

Trebuie acordată o atenție deosebită și firmei colaboratoare pe partea de contabilitate. Aceasta trebuie să fie arondată la Corpul Experților Contabili din România și să figureze în Tabloul C.E.C.C.A.R.