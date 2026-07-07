Nervozitate pe piața energiei electrice din Europa Centrală în așteptarea următorului val de caniculă

Revenirea temperaturilor ridicate în Europa Centrală și de Sud-Est readuce nervozitatea pe piețele de energie electrică. Prețul en-gros din Grecia a înregistrat luni, 6 iulie, o creștere de peste 50%, iar operatorii sistemului de energie electrică se pregătesc pentru o nouă săptămână dificilă, scrie Forbes Grecia.

Prețul mediu de închidere pe piața din Grecia a fost luni de 109,19 euro pe megawatt-oră, în creștere cu 51,78% față de duminică, în timp ce în orele de vârf prețul a ajuns chiar și la 210 euro/MWh. Bulgaria se află și ea la același nivel, în timp ce România are un preț mediu și mai mare, de 116,29 euro/MWh, reflectând presiunile puternice care se dezvoltă în întreaga regiune.

Creșterea prețului este legată de prognoza unui nou val de căldură care este de așteptat să lovească o mare parte din Europa Centrală în următoarele zile, crescând semnificativ cererea de energie electrică din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat. În același timp, deficitul de energie electrică din Ucraina rămâne un factor agravant, care continuă să crească nevoile de import de pe piețele vecine.

Distorsiuni ale interconectărilor

Noile turbulențe readuc în prim-plan una dintre cele mai importante probleme structurale ale pieței europene de energie electrică: limitările interconectării transfrontaliere a rețelelor de energie electrică.

Discrepanțele mari care continuă să apară între piețele interconectate, precum cele din Austria și Ungaria, confirmă faptul că rețeaua de transport existentă nu permite întotdeauna echilibrarea eficientă a prețurilor între statele membre.

Aceasta este o problemă pe care autoritățile de la Atena au evidențiat-o în repetate rânduri în cadrul instituțiilor europene, argumentând că o congestie a interconectărilor împovărează în mod disproporționat piețele din Europa de Sud-Est ori de câte ori cererea crește sau producția este limitată.

În acest context, capătă o importanță deosebită faptul că vinerea trecută, Consiliul Miniștrilor Energiei a aprobat Pachetul Rețelelor Europene (European Grids Package), care vizează accelerarea investițiilor în rețelele europene de transport al energiei electrice și îmbunătățirea funcționării pieței unice.

Alertă cu privire la stabilitatea sistemului electric din Grecia

Noul val de căldură este de așteptat să testeze de asemenea rezistența sistemului electric grecesc. Autoritățile din domeniu sunt în alertă sporită, deoarece temperaturile ridicate prelungite cresc semnificativ încărcarea sistemului, împovărând în același timp rețelele de transport și distribuție, în condițiile în care o mare parte din acestea sunt învechite.

Pentru operatorul elen IPTO, menținerea stabilității sistemului devine și mai dificilă în condiții de cerere mare și fluxuri transfrontaliere crescute de energie electrică, deoarece este necesară o echilibrare continuă pentru a preveni întreruperi extinse ale furnizării de energie electrică.

Presiuni și asupra pieței cu amănuntul

Creșterea prețului pe piața angro coincide cu o perioadă de creștere a consumului de energie electrică de către gospodării și companii, din cauza funcționării aparatelor de aer condiționat.

Se reamintește că luna iunie s-a încheiat cu un preț mediu de 92,93 euro/MWh, față de 88,98 euro/MWh în luna mai. În ciuda tendinței ascendente pe piața angro, furnizorii nu au procedat la creșterea tarifelor cu amănuntul pentru luna iulie.

Cu toate acestea, atâta timp cât temperaturile ridicate persistă și presiunile asupra piețelor europene continuă, este de așteptat ca volatilitatea prețurilor energiei electrice să rămână ridicată, iar evoluția valului de căldură va fi principalul factor care va determina cursul pieței în următoarele zile.(Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)