Netflix dat în judecată pentru 105 milioane de dolari pentru un film furat cu Nicolas Cage

Filmul nu a fost lansat, însă a fost furat de la sediul Netflix, iar creatorii peliculei caută să obțină despăgubiri, relatează The Guardian.

Birourile din Los Angeles ale platformei de streaming au fost ţinta unor tâlhării, din care mai multe hard-diskuri au fost furate. Unul dintre ele conţinea o copie a filmului Fortitude, al cărui actor principal este Nicolas Cage şi are un buget de 45 de milioane de dolari.

Netflix spune că nu este responsabil pentru pierderea filmului și spune că sprijină creatorii Fortitude.

„Deşi nu deţinem drepturile asupra Fortitude, luăm securitatea de conţinut în serios şi am luat măsuri de protecţie în plus”, a transmis compania de streaming, într-un comunicat citat de The Hollywood Reporter.

Netflix ar fi primit o copie digitală a filmului în luna iunie, cu indicaţii ca acesta să fie şters după ce este evaluat intern. Sean Berney, directorul de achiziţii de film al companiei, a declarat într-un mail că este prima oară când platforma se confruntă cu un astfel de furt.

„Echipele noastre de piratat sunt în alertă după această breşă şi vor monitoriza”, a transmis Berney, potrivit The Guardian.

Fortitude este un thriller de război plasat în Londra, concentrat pe rolul serviciilor secrete britanice în Al Doilea Război Mondial. Nicolas Cage joacă alături de Matthew Goode, Michael Sheen şi Ben Kingsley. Directorul filmului este Simon West, cunoscut pentru filmele Lara Croft: Tomb Raider (2001) şi The General’s Daughter (1999).