Nici Moody’s, nici S&P: Care a fost prima agenție de rating atotputernică?

Zilele acestea la București se află reprezentanți ai marilor finanțatori internaționali și în curând vor veni cei de la S&P Global Ratings. Dar nu ei au fost primii. Câți au auzit de Lewis Tappan?

Lewis Tappan a fost un negustor din New York, implicat în comerțul cu textile. După prăbușirea afacerilor sale în urma panicii din 1837 și a datoriilor neîncasate, a văzut care fusese problema: comercianții vindeau pe credit unor clienți despre care știau prea puțin

Lewis Tappan a pariat pe faptul că băncile și companiile ar fi dispuse să plătească pentru a afla mai multe despre clienții lor.

Lewis Tappan , Credit line: The History Collection / Alamy / Profimedia

Până atunci, evaluarea unui client se baza mult pe recomandări personale, uneori false. Tappan a creat un sistem nou: o rețea națională de corespondenți care trimiteau informații despre comercianți către biroul central din Manhattan, iar de acolo erau produse rapoarte de credit pentru abonați.

De ce a contat

Modelul lui Tappan a fost important fiindcă a transformat reputația comercială într-un serviciu organizat, monetizat și repetabil. Asta a pus bazele industriei moderne de credit reporting, iar firma lui a evoluat în timp către instituția cunoscută mai târziu ca Dun & Bradstreet.

Creditul a fost o chestiune relativ simplă timp de secole datorită… proximității.

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Însă, pe măsură ce Statele Unite s-au extins spre vest și distanța dintre creditor și debitor a crescut, riscul a devenit mult mai mare. Acest lucru a fost confirmat dureros de panica din 1837, scrie publicația Naftemporiki.

Recesiunea de șase ani care a urmat și prăbușirea bruscă a multor afaceri l-au condus pe Lewis Tappan la ideea de a fonda prima agenție de rating de credit în 1841, la New York. El credea că producătorii angro ar fi dispuși să plătească pentru a ști dacă clienții lor cu amănuntul sunt solidi din punct de vedere financiar. Și avea perfectă dreptate.

El evalua capacitatea companiilor de a-și plăti datoriile și publica aceste evaluări în baza unor abonamente. Până în toamna acelui an, avea 133 de abonați. Doi ani mai târziu, în 1843, avea deja mii de abonați și o prezență în multe state.

Câțiva ani mai târziu, Mercantile Agency a fost achiziționată de Robert Dunn, care și-a unit apoi forțele cu o firmă rivală, cea a lui John Brantstreet.

Precursorul erei informației

Rapoartele de credit din acea epocă aveau niveluri de obiectivitate fără precedent, deoarece se înțelegea că comerțul modern necesita un nou tip de documentație. Colectarea, stocarea și analiza datelor erau necesare. Și acest lucru a anunțat venirea erei informaționale.

Cum s-a întâmplat exact acest lucru? Agenția Mercantilă (mai târziu RG Dun & Company) a trimis reporteri/corespondenți pe teren pentru a colecta informații despre bonitatea afacerilor.

Datele erau compilate în registre uriașe și apoi analizate și distribuite sub formă de „Rapoarte”. Evaluările aprofundate erau disponibile doar abonaților serviciului de credit.