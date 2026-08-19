Nick Kyrgios a fost suspendat din tenis după ce a fost testat pozitiv pentru cocaină

Nick Kyrgios a fost suspendat provizoriu din tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină, jucătorul australian furnizând o probă pe 22 iunie, în timpul turneului Mallorca Open. Aceasta a fost testată pozitiv pentru benzoilecgonină, un metabolit al cocainei, relatează BBC.

Un fost număr 13 mondial, Kyrgios, a fost suspendat provizoriu, conform regulamentului, începând cu 4 august.

Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a declarat că Kyrgios putea contesta suspendarea provizorie, „dar până în prezent nu a făcut acest lucru”.

Kyrgios a reacționat într-un mesaj pe care l-a publicat pe Instagram, afirmând că a făcut „o greșeală uriașă” și că își asumă „întreaga responsabilitate” pentru aceasta.

Ce se întâmplă după suspendarea provizorie a lui Nick Kyrgios din tenis

Kyrgios nu va putea juca, nu se va putea antrena sau participa la turneele de Grand Slam ori la alte evenimente autorizate de circuitele profesioniste de tenis masculin și feminin, până la pronunțarea unei decizii de către un tribunal.

Jucătorul în vârstă de 31 de ani a disputat doar patru meciuri de simplu în acest sezon, după ce în ultimii ani s-a confruntat cu accidentări la genunchi și la încheietura mâinii.

Ultima sa apariție a fost la dublu masculin la Wimbledon, unde a pierdut alături de partenerul său, Alexander Bublik.

Într-o declarație amplă publicată pe Instagram, Kyrgios a spus că ultimii ani marcați de accidentări au avut „un impact uriaș asupra mea, atât mental, cât și fizic”.

Prima reacție a lui Kyrgios după suspendarea sa din tenis

„Corpul meu nu a fost capabil să facă ceea ce mintea mea se așteaptă să facă”, a scris jucătorul australian. „Să accept faptul că mă apropii de finalul carierei mele a fost mai greu decât mi-aș fi imaginat vreodată”, a continuat el.

„Nimic din toate acestea nu justifică ceea ce am făcut”, a mai spus Nick Kyrgios.

Acesta a spus că se va retrage de pe rețelele de socializare și din viața publică pentru următoarele 28 de zile, pentru a se „concentra pe a-mi reveni”.

Cocaina este clasificată drept stimulant și substanță de abuz în lista substanțelor interzise a Agenției Mondiale Antidoping (WADA).

Pentru sportivii care sunt depistați pozitiv la această substanță în afara competițiilor se aplică sancțiuni reduse.

Nick Kyrgios, FOTO: Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

De ce l-a suspendat ITIA pe jucător pentru consum de cocaină

Totuși, proba lui Kyrgios a fost furnizată în timpul unui turneu la care a participat la proba de simplu, fiind în cele din urmă învins în primul tur de Adam Walton.

„Îmi cer scuze fanilor mei, familiei mele, sponsorilor mei și tuturor celor apropiați mie”, a adăugat Kyrgios în mesajul său.

„Mai presus de toate, îmi cer scuze copiilor care mă urmăresc. Știu ce exemplu oferă acest lucru și sunt profund dezamăgit de mine însumi”, a adăugat el.

Kyrgios a fost de mult timp o figură controversată în tenis.

Comportamentul său pe teren a fost adesea criticat, iar el a primit numeroase amenzi consistente pentru că a rupt rachete, a rostit obscenități cu voce tare și s-a certat cu arbitrul.

În 2023, el a recunoscut că și-a agresat o fostă iubită cu doi ani înainte, însă a reușit să evite o condamnare penală.

Suspendare pentru un fost finalist la Wimbledon și câștigător de Grand Slam la dublu

Kyrgios a criticat modul în care au fost gestionate două cazuri antidoping de mare profil care i-au implicat pe jucătorii de top Jannik Sinner și Iga Swiatek, calificând situația drept „dezgustătoare” pentru tenis.

Kyrgios a câștigat șapte titluri de simplu în circuitul ATP și a ajuns în finala de la Wimbledon în 2022, unde a pierdut în patru seturi în fața lui Novak Djokovic.

El și compatriotul său Thanasi Kokkinakis au câștigat împreună titlul de dublu masculin la Australian Open în 2022.

Kyrgios a vorbit de-a lungul anilor despre problemele sale de sănătate mintală, spunând că s-a gândit „în mod sincer” la sinucidere și că a petrecut o perioadă într-un spital de psihiatrie din Londra după ce a pierdut la Wimbledon în 2019.