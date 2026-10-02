Nicolescu îl avertizează pe Armstrong: „Va avea de pătimit”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre Danny Armstrong (28 de ani), mijlocaș care apare tot mai des în conflicte cu adversarii „câinilor”.

Ultimul incident s-a petrecut la duelul cu Farul, scor 4-0, când scoțianul a intrat în conflict cu Alibec, iar nervii au cedat pe tunel, după finalul primei reprize.

Atunci, cei doi jucători s-au contrat în drumul spre vestiare și s-au apropiat cap în cap amenințător, moment în care Armstrong a căzut. Alibec a fost eliminat atunci, iar după meci a susținut că a fost provocat și înjurat.

Nicolescu e însă nemulțumit că jucătorul echipei sale capătă o reputație de provocator în fotbalul românesc, lucru care ar putea afecta clubul în viitor.

„La un moment dat și el va avea de pătimit de pe urma impresiei care i se construiește. Nu știu dacă poate să o lase mai moale.

Cum Musi, în momentul în care a venit la noi, era tratat ca un om care simulează și i-au trebuit nouă luni să scape de pecete, probabil și el trebuie să nu mai intre în niciun conflict o perioadă lungă, ca să se șteargă asta.

Cred că discută și Nuno Campos cu el. Și el e conștient de asta, cred că va fi foarte atent. Am discutat de vreo două-trei ori. Ultima discuție a fost la meciul cu Farul”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Dinamo va evolua în următoarea etapă vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00, la Sf. Gheorghe, împotriva lui Sepsi.