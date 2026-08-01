Nicușor Dan critică „scandalul inutil” din politică: „Suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile”

Președintele Nicușor Dan și-a exprimat „exasperarea” alături de români, într-un mesaj video transmis sâmbătă, la aproape trei luni de când România traversează prin cea mai mare criză politică.

Nicușor Dan a ieșit public pentru a saluta raportul Agenţiei Fitch, care a anunțat peste noapte că a păstrat ratingul României la o treaptă deasupra calificativului „junk”, care ar fi însemnat că nu o mai recomandă pentru investiții.

„În ciuda zgomotului politic, România funcționează”, a spus Nicușor Dan, care a vorbit despre jaloanele din PNRR adoptate săptămâna asta în Parlament.

„Dragi români, vă înțeleg și greutățile, și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărarea a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic”, a spus Nicușor Dan.

În discursul său, președintele a vorbit despre un „scandal inutil în politică”, susținând însă că există „consens pe lucrurile mari”.

„Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar și va fi mai bine. E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România și am încredere în români”, a conchis Nicușor Dan.

Blocaj de trei pentru formarea noului Guvern

Nicușor Dan a făcut până în prezent două desemnări oficiale de premier, Eugen Tomac și Adrian Veștea, ambele eșuate din cauza lipsei de sprijin parlamentar.

Președintele a primit apoi două variante pentru funcția de premier: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan din partea PNL. Președintele a spus însă că niciuna dintre cele două propuneri avansate nu întrunește în acest moment sprijinul necesar validării Guvernului.

După ce a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, premierul Ilie Bolojan a depășit recordul pentru cel mai lung interimat, deținut până acum de Emil Boc.

De la momentul moțiunii PSD-AUR, au existat trei runde de consultări cu partidele parlamentare: