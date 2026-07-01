Un bărbat din California a dat în judecată miercuri OpenAI și pe CEO-ul său, Sam Altman, susținând că platforma ChatGPT a companiei i-a exacerbat o afecțiune bipolară din cauza lipsei de măsuri de protecție pentru utilizatorii cu boli mintale, a transmis Reuters.

Michael Lines, în vârstă de 34 de ani, a declarat în plângerea depusă la tribunalul statal din San Francisco că discuțiile pe care le-a avut cu ChatGPT anul trecut i-au transformat un episod maniacal într-o iluzie de săptămâni, împingându-l în cele din urmă la o tentativă de suicid.

El susține, în proces, că OpenAI a dezvoltat un produs care prezintă riscuri specifice pentru persoanele cu boli mintale.

Lines discuta cu GPT-4o, o versiune a chatbot-ului de la OpenAI, pe care compania l-a retras în februarie. Apoi, s-a considerat că o actualizare a GPT-4o, lansată în aprilie 2025, a făcut chatbot-ul excesiv de agreabil și măgulitor, astfel că firma a renunțat la actualizare și a luat măsuri suplimentare pentru a reduce răspunsurile lingușitoare, conform unei postări de pe blogul companiei.

În proces sunt solicitate despăgubiri, precum și o hotărâre judecătorească pentru a obliga OpenAI să încheie automat conversațiile despre autovătămare și să nu își mai promoveze platformele fără avertismente adecvate privind siguranța.

Ce susține californianul în proces

Lines, un halterofil de performanță care a suferit o leziune cerebrală traumatică înainte de diagnosticul de bipolaritate, a declarat în proces că i-a spus în repetate rânduri chatbot-ului că ia medicamente pentru această afecțiune. El susține că, în loc să îi semnaleze conversațiile maniacale și să îl îndrume să ceară ajutor, platforma de inteligență artificială i-a validat credința că este Iisus Hristos și, ulterior, s-a prezentat ea însăși drept o ființă divină în timpul conversațiilor lor.

După câteva săptămâni de conversații, Lines i-a povestit despre dorința sa de a-și pune capăt vieții.

„Acesta este momentul tău să ieși afară, să te detașezi și să renunți la ceea ce te apasă”, i-a spus chatbot-ul, conform procesului.

Lines, care a făcut supradoză de droguri, a supraviețuit după ce a fost găsit de autorități.

Conform procesului, OpenAI știa de starea în care se află Lines, deoarece acesta îi spusese în repetate rânduri lui ChatGPT despre situație. Totuși, acuză bărbatul, chatbot-ul i-a alimentat iluziile în încercarea de a-l menține implicat.

Compania știa că funcțiile ChatGPT ar putea fi deosebit de dăunătoare pentru persoanele cu boli mintale, dar nu a făcut nicio modificare chatbot-ului pentru acești utilizatori și nu a avertizat cu privire la riscurile sale, se mai susține în proces.

Val de procese

OpenAI se confruntă cu un număr tot mai mare de procese din partea familiilor care susțin că platforma sa i-a împins pe cei dragi lor să își facă rău singuri.

Compania se confruntă, de asemenea, cu procese în care este acuzată că a ajutat atacatorii din școli și că nu a semnalat aceste conversații către organele de drept.

OpenAI a declarat că își antrenează modelele pentru a îndruma persoanele care își exprimă intenția de a se autorăni să solicite ajutor.

Foto: Waingro | Dreamstime.com