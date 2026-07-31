Noi prețuri record la pompă. Motorina a sărit de 10,50 de lei în unele rețele. Prețurile carburanților azi

Motorina standard a atins un nou record istoric, prețul litrului de motorină standard sărind vineri de 10,50 lei la unele rețele de distribuție.

Vineri cei mai scumpi carburanți standard sunt în stațiile LuKoil, iar cei mai ieftini în cele Petrom.

Prețuri la motorină standard în stațiile din București:

LukOil – 10,53 lei

OMW – 10,48 de lei

Rompetrol – 10,48 de lei

MOL – 10,47 de lei

Socar – 10,44 de lei

Petrom – 10,42 lei

Prețuri la benzină standard la pompele din București:

LukOil – 9,44 de lei

OMW – 9,42 de lei

Rompetrol – 9,42 de lei

MOL – 9,42 de lei

Socar – 9,39 de lei

Petrom – 9,36 de lei

Lege pentru reducerea prețului la motorină, la promulgare

O lege care ar duce la o reducere a prețului la motorină a fost adoptată de Parlament în această săptămână și se află la promulgare.

Proiectul de lege privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei a fost adoptat cu 293 de voturi „pentru”, 2 abţineri şi un deputat a votat „nu”.

Prin adoptarea legii, va fi redusă temporar acciza la motorină pe durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului, care va intra în vigoare când va fi publicată legea în Monitorul Oficial, fiind valabilă până la 31 octombrie 2026. Durate poate fi prelungită prin hotărâre de Guvern, pe perioade succesive de cel mult 3 luni.